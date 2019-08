Vil du være med på Rynkeby Østsjællands hold til Paris i sommeren 2020? Privatfoto.

Tid for ansøgning til Team Rynkeby Østsjælland

LørdagsAvisen - 21. august 2019 kl. 06:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du skal være en af de godt 1.000 danskere, der næste år trækker i den gule trøje for at cykle hele vejen til Paris med Europas største velgørenhedscykelhold, Rynkeby, skal du snart til tasterne for at skrive en ansøgning.

På søndag den 25. august er det nemlig sidste frist for at skrive en ansøgning på Team Rynkebys website.

Ifølge Carl Erik Dalbøge, direktør i Team Rynkeby Fonden, er ansøgningen vigtig for de potentielle deltagere.

"Vi ønsker, at vores hold skal afspejle det samfund, som vi er en del af. Det betyder, at vi skal have en fornuftig fordeling af mænd og kvinder, unge og gamle. Men samtidig skal vi også sammensætte nogle hold, som vi vurderer fungerer godt socialt og sportsligt, og så skal ansøgerne naturligvis også vise, at de har en interesse i at bidrage til den vigtige indsamling til Børnecancerfonden og Børnelungefonden, som er de to organisationer, vi samler penge ind til i Danmark", siger Carl Erik Dalbøge.

Team Rynkeby er et af de få danske cykelprojekter, hvor deltagerne er igennem en egentlig optagelsesprocedure.

Men det store arbejde, som Team Rynkeby-holdene lægger i at udvælge de rigtige deltagere, betyder ifølge Carl Erik Dalbøge, at der bliver skabt et helt særligt sammenhold på holdene.

"Deltagerne har en særlig motivation for at være med, og det giver en særlig stemning og en særlig forpligtelse deltagerne imellem. Det er ikke for sjov, at vi har deltagere, som bliver ved med at ansøge år efter år - én gang "Rynke" altid "Rynke", og selvom man på et tidspunkt ikke længere er en del af projektet, så forlader de fleste projektet med nogle helt særlige venskaber. Mange sammenligner de 10 måneder i Team Rynkeby-projektet med det at gå på efterskole. Team Rynkeby gør noget særligt ved én", siger Team Rynkeby-direktøren.

Rytter eller serviceperson

Hvis du ikke har lyst til at køre turen til Paris på cykel, kan du også ansøge om at blive en del af det 8-10 mand store servicehold, der følger rytterne til Paris og sørger for, at rytterne ikke skal tænke på ret meget andet end at træde i pedalerne.

"Uden serviceholdene kunne vi ikke gennemføre projektet, så deltagerne er meget, meget vigtige for, at vi kan gøre det, vi gør. Og servicefolkene er en lige så stor og vigtig del af holdenes identitet - måske i virkeligheden lidt vigtigere", siger Carl Erik Dalbøge.

Har du lyst til at være en del af holdet, skal du ansøge på www.team-rynkeby.dk/ansøg.

