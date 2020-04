Se billedserie Sommerblomstansvarlig Didde Rasmussen hos Thyme (tv.) fandt 64 farverige blomster frem til beboerne på Lerbæk Torv efter forespørgslen fra Charlotte Lund Have (th.), der er SOSU-hjælper på ældrecentret. Foto: Martin Rasmussen

Thyme sætter kulør på ældrecenter

LørdagsAvisen - 09. april 2020 kl. 06:25 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thyme Planteskole har givet blomster til samtlige beboere på Lerbæk Torv Ældrecenter til at lyse op i boligerne i en lidt grå tid.

”De ældre har det svært for tiden, da de ikke må få besøg af deres pårørende i disse tider og ej heller må komme i fællesrummet og spise eller spille banko. Så derfor vil jeg høre, om I ville være med til at give dem lidt glæde i påsken ved at donere en lille blomst.”

Sådan lyder det i den mail, der tikkede ind hos Thyme Planteskole forleden. Afsenderen var SOSU-hjælper Charlotte Lund Have, der er aftenvagt på Lerbæk Torv Ældrecenter, og som havde lyst til at sætte lidt kulør på hverdagen for centrets beboere, som i høj grad er blevet isoleret under corona-krisen.

”Mange af beboerne har det meget svært, fordi de ikke kan få besøg af pårørende og ikke kan samles til de normale aktiviteter,” forklarer Charlotte Lund Have til LørdagsAvisen om baggrunden for sit initiativ:

”Man bliver altid glad for blomster,” smiler hun.

Og svaret fra Thyme Planteskole var heldigvis positivt. Her fandt Didde Rasmussen, der er sommerblomstansvarlig på planteskolen, blomster nok frem til at fylde en stationcar tirsdag eftermiddag, hvor Charlotte Lund Have kunne afhente dem og straks køre dem ud til uddeling til beboerne i de 64 boliger på Lerbæk Torv.