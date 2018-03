Tema om efterløn: Vigtigt at vide inden du hæver efterlønnen skattefrit

Mange har fået noget at tænke over, efter der blev åbnet mulighed for at hævet efterlønsbidraget skattefrit her og nu.

LørdagsAvisen - 11. marts 2018 kl. 08:16 Af Per Møller

Netop nu går mange danskere rundt med muligheden for, senest den 30. juni, at få sit efterlønsbidrag udbetalt kontakt og skattefrit.

Men, der er god grund til lige at stoppe op og gøre sig nogle tanker - for er det nu fornuftigt at tage imod tilbuddet lige nu - eller skal man vente og få sit til den tid, beløb udbetalt.

For vælger du at få dit efterlønsbidrag udbetalt nu, mister du nemlig retten til at gå på efterløn. For når først du har tastet ja tak til at få beløbet udbetalt, kan du ikke fortryde din beslutning og tilmelde dig efterlønsordningen igen.

Du mister desuden retten til at optjene skattefri præmie på kr. 160.988 (som fuldtidsforsikret). Du mister retten til at få seniorjob, hvis du bliver ledig før din efterlønsalder. Seniorjob sikrer dig et indtægtsgrundlag, hvis din ret til dagpenge udløber, når der er mindre end 5 år til din efterlønsalder.

Du mister også retten til at få fleksydelse. Hvis du en dag bliver visiteret til et fleksjob på grund af nedsat erhvervsevne.

Er du i tvivl - tag en snak med din fagforening, om hvad der er den klogeste beslutning i netop din situation.

Til gengæld "sparer" man sin fremtidige betaling af efterlønsbidrag - fast statsbidrag og ens for alle A-kasse medlemmer. Bidraget her i 2018 udgør 502 kr. pr. måned.

"Hvorvidt det er en god idé at få sit efterlønsbidrag udbetalt,anbefaler vi vore medlemmer, at man tænker sig godt om, inden man træffer den endelige beslutning. Det afhænger af flere ting, nemlig din aktuelle situation,din alder, dine pensionsforhold, dit helbred og dine forventninger til dine kommende år på arbejdsmarkedet", siger Malin Marker Persson, konstitueret chef for HK's A-kasse.

"Overvej fordele og ulemper nøje og tal eventuelt med din ægtefælle eller venner. I sidste ende er beslutningen dog helt igennem din. Men hvis du gerne vil på efterløn, hvis du gerne vil have mulighed for at få udbetalt en skattefri præmie og gerne vil have et indtægtsgrundlag hvis du skulle miste din ret til dagpenge inden du kan gå på efterløn - så anbefaler vi helt klart, at du fortsætter med at betale til efterlønsordningen", tilføjer Malin Marker Persson.

