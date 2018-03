Tema om efterløn: Mange kan ikke arbejde til de bliver 70 år

"Situationen er jo den, at medlemmet mister retten til seniorjob, hvis man siger ja tak til at få udbetalt efterlønsbidraget og dermed sige endegyldigt farvel til efterlønsordningen. Man mister også retten til den skattefri præmie, som man har mulighed for at optjene, hvis man helbredsmæssig kan arbejde helt til pensionsalderen. Hvilket man jo ikke kan vide på forhånd. Vi anbefaler vores medlemmer at tænke sig godt om. Langt de fleste fra vores faggrupper, kan ikke holde til at arbejde til de bliver 70 år, fortæller Pia Røn Larsen, formand for FOA Køge, Nørregade 52 i Køge.