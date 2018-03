Tema om efterløn: Gode råd til at investere opsparingen

Overvejer du at investere din opsparing, så er der særligt to forhold, du skal være opmærksom på ifølge Claus-Jørgen Sørensen, filialdirektør i Danske Bank i Køge: Din risikovillighed og din tidshorisont. Han uddyber:

"Når det gælder din risikovillighed, skal du spørge dig selv, hvor stort et tab du i værste fald kan tåle, og hvor store udsving i værdien af dine investeringer du kan leve med, uden at det ødelægger din nattesøvn", siger Claus-Jørgen Sørensen.

Din tidshorisont er den anden vigtige faktor, når du skal finde frem til den rigtige investering. Kort og godt handler den om, hvornår du regner med at skulle bruge de penge, du vil investere. Måske skal du først bruge pengene, når du går på pension om mange år, eller måske planlægger du at købe ny bil om 3-5 år eller noget helt tredje.

"Vi kan hjælpe med at afdække din risikovillighed og din tidshorisont. Og sammen kan vi finde ud af, om du selv ønsker at styre dine investeringer eller for eksempel gerne vil have en pasningsløsning, hvor specialister investerer dine penge for dig. Det afhænger i høj grad af, om du selv har den fornødne tid og viden til at investere din opsparing".mart