Teaterbygningen nærmer sig en genåbning

Der har været fuld skrue på udskiftningen af taget på Teaterbygningen, hvor håndværkerne har arbejdet både hurtigt og effektivt. Forventningen var, at bygningen kunne åbne igen i begyndelsen af april, men nedlukningen af visse dele af erhvervslivet betyder nu en mindre forsinkelse, siger formand for byrådet teknik- og ejendomsudvalg, Erik Swiatek.

"Da en af vores gode samarbejdspartnere lukker ned ind til midt april, bliver vi en smule forsinkede. Håndværkerne kan først kan blive færdige ultimo april, og herefter skal Teaterbygningen nemlig "flytte tilbage" og reetablere lys og lydteknisk udstyr. Det skal de have et par uger til, så vi stiler efter at kunne åbne 18. maj, hvis de nuværende restriktioner ikke bliver forlænget ud over den dato," siger han.