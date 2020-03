Team Køge Volley er klar til DM-semifinalerne

Men inden da måtte holdet for anden gang inden for få dage gennem en sand gyser mod det århusianske hold.

"Det var to rigtige gyserkampe - to gode kampe og en god propaganda for volleyball. Og jubelen var stor hos vores piger efter at sejren og dermed en plads i DM-semifinalerne var sikret. Så vi havde en hyggelig hjemtur fra "Smilets By", siger cheftræner Sven Brix til LørdagsAvisen.