Team Køge Volleys talentfulde ligahold for kvinder har store ambitioner for fremtiden.

Team Køge Volley drømmer om Europa Cup-deltagelse

LørdagsAvisen - 09. juni 2018

Efter en sæson 2017/18 med mange glædeligt oplevelser og resultater, er Team Køge Volley allerede i gang med forberedelserne til den nye sæson, hvor klubbens flagskib, damernes førstehold, endnu engang er en del af VolleyLigaen.

Selvom klubben sluttede som nr. 6 i ligaen, kan man alligevel se tilbage på en god sæson med mange gode oplevelser og resultater - samt enkelte skuffelser.

"Vi kan se tilbage på vores deltagelse i NEVZA - det nordvesteuropæiske klubholdmesterskab - i Norge, hvor vi præsterede at besejre de norske mestre. I ligaens grundspil besejrede vi bl.a. Holte IFs pokalmestre. Vi har haft seks spillere udtaget til A-landsholdets bruttotrup, fire spillere udtaget til ungdomslandsholdet og klubben vandt sølv ved U/21 DM efter en meget tæt finale", opsummerer cheftræner Sven Brix til LørdagsAvisen.

"Desværre blev kvindernes ligahold ramt af en række uheldige skader og sygdomme op til og under slutspillet. Om vi kunne have fået anderledes resultater er svært at svare på, men faktum er, at vi ikke kunne stille med det optimale mandskab i de afgørende kampe. Så vi måtte tage til takke med 6. pladsen - det går vi benhårdt efter at forbedre i 2018/19 sæsonen", tilføjer Sven Brix.

Truppen er allerede i fuld gang med forberedelserne til den kommende sæson. Holdet træner fortsat 5-6 gange om ugen. Derudover fungerer flere af spillerne som ungdomstrænere og hjælpere ved skoleturneringer. Desuden stiller klubben med en del mandetimer ved Køge Festuge.

"Alt sammen for at understøtte den særlige klubstruktur der eksisterer i Team Køge Volley", siger Sven Brix.

Siden sidste sæson har Team Køge Volley sagt farvel til tre spillere. Ann-Katrine Håkansson skal på college i South Carolina, Isabel Fughmann skifter til Holte IF mens Emma Dalsgaard tager en tur til Ikast KFUM.

Til gengæld får Køge tilgang af to spillere fra Ikast KFUM - nemlig Louise Larsen der vender hjem efter et ophold i det midtjyske hvor hun ikke har fået så meget spilletid som ønsket grundet en korsbåndsskade. Men hun er i fuld gang med at komme tilbage til kampform. Desuden skifter U-landsholdsspilleren Julie Jensen til Køge, der også har et par spillere til prøvetræning.

"Men ellers kan vi se frem mod en travl sæson, hvor vi i ligaen får nye modstandere i Gentofte og VK Vestsjælland fra Slagelse. Desværre har Amager VK af forskellige årsager måtte trække sit hold ud af turneringen. Vi kan desuden se frem til endnu en deltagelse i NEVZA, ligesom vi håber at få Amager VK's plads i Øresundsligaen - en spændende og forholdsvis ny sideløbende dansk-svensk turnering med deltagelse af de bedste hold fra Københavns-området og Sydsverige. Vi er i gang med at etablere en sponsorlounge til hjemmekampene på Asgård skole - den skal fungere frem til vi kan flytte over i nye, moderne faciliteter i den nye Køge Hal III. Og så har vi ambitioner om at komme i Europa Cup - som kan sammenlignes med fodboldens Europa League. Men det kan først lade sig gøre når vi kan spille i den nye Køge hal, og kravet er desuden at vi slutter i top 4 i ligaen før vi kan gøre os håb om at komme med. Jo, vi drømmer stort - men det kræver stor opbakning fra sponsorerne. Men det er godt at sætte sig nogle mål", fastslår Sven Brix, der også kan glæde sig over, at klubben på herresiden også er godt polstret.

Herrernes førstehold blev således nummer to i 1. Division Øst sidste sæson - så måske er der også snart et ligahold på vej her?