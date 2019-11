Tamra Rosanes synger julen ind i Borup Kino

Med titler som "Silent Night", "Oh Come All Ye Faithful", "Go Tell It On The Mountain, "Et barn er født i Bethlehem" til nyere sange som "Winter Wonderland" og "Let it Snow" vil Tamra Rosanes fortolke julens salmer og sange, spirituals, gospel, traditionelle amerikanske folkesange og egne sange, så publikum, uanset vejret, vil gå fra koncerten med varme hjerter og være i den rette julestemning.