Alle unge mellem 14 og 25 år er velkomne i MusikSkaberiet.

Talentudvikling for unge musikskabere på Tapperiet

LørdagsAvisen - 14. september 2019 kl. 12:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Ungdomsskole starter igen forløb op under overskriften MusikSkaberiet, hvor man hver mandag kan få professionel hjælp til at få indspillet og produceret sin musik. I studiet i kælderen kan man booke tid til at få indspillet sine instrumenter og få produceret sin sang. Man kan få hjælp til af finde sin unikke "sound", få feedback på sine sange og hjælp til at løfte dem til næste niveau.

Der er også blevet indrettet en ny "vokalsuite", hvor man kan få hjælp til at indspille sin vokal, lave korarrangement og anden stemmer. Man får også hjælp til at bruge sin stemme optimalt, coaching på at finde sit unikke udtryk som sanger og udnytte sit potentiale fuldt ud.

Hver mandag er der desuden "Sangskriverværksted" hvor man i hyggeligt samvær med andre sangskrivere, arbejder med forskellige teknikker og inspirationsøvelser til tekst, melodiskrivning og arrangement og kigger på håndværket bag den gode sang.

"Det der er ved MusikSkaberiet er, at der er en abnorm stor kreativ energi og der er et enormt stort resurserum som du kan sikre dig, at du kan få lov til at låne af og lege med. Du kan få nogle erfaringer og nogle redskaber til at skrive en sang, som du bliver tilfreds med, og bliver klar over, at der er en proces i det at skabe," siger Malthe, der bl.a. bruger MusikSkaberiet til at udvikle musik med sit band Mince.

"Det der er fedt ved MusikSkaberiet er, at de arbejder meget i koncepter. En sang er ikke bare teksten, det får du også hjælp til og træning i, men der er også alt det udenom. Der er den gode melodi, de gode akkorder, den rigtige produktion - hvordan skal den her sang være? Det kan godt være at teksten siger et og at man kan lære at skrive en god tekst, men alt det udenom er de klar til at give med og hjælpe og støtte dig i at lave en færdig pakke, du kan levere, hvis du har lyst til det. Du kan også bare hygge dig," fortsætter Malthe.

"Hvis jeg skulle komme med et godt råd til folk, der går med en musiker eller sangskriver i maven, så må det være - få det ud af maven og gør det. For der er ikke noget, man bliver bedre til, hvis man ikke gør det, og man kommer ikke nogen steder, hvis man bare sidder derhjemme og nørkler. Og der vil jeg sige MusikSkaberiet et rigtig sundt sted at tage hen, fordi det er så åbent for alle, uanset hvor meget du kan. Få hjælp og blive løftet derfra hvor du er, og blive klar til at blive ført videre," siger han.

Undervisningen bliver planlagt så alle niveauer kan imødekommes bedst muligt, og underviserne tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og præferencer og hjælper med at forfine og udvikle de talenter, de kan se og høre.

For netop talentudvikling er målet med dette tiltag, og ønsket er at være med til at udvikle vækstlaget og være en del af en fødekæde af spirende sangskrivere, der på sigt kan bringe Danmark op på niveau med lande som f.eks. Sverige, hvor det at være sangskriver anses for at være noget, man kan leve af.

MusikSkaberiets undervisere Jesper Hofmann og Ea Philippa Tange er selv professionelle musikere, sangskrivere og producere. Jesper Hofmann er guitarist i Innocent Blod (Kærlighed ved første hik), har skrevet musik til adskillige danske film, reklamer og musicals, MGP og DMGP og spillet med bl.a. Lisa Ekdahl, Alex Vargas, L.O.C, Jokeren, Søs Fenger, Phil Collins, Lis Sørensen, Basim og Ace of Base. Ea Philippa Tange er sanger, sangskriver og co-producer i elektropopduoen Lucaléy med publishing kontrakt i New York og har høstet flotte anmeldelser i USA og har bl.a. skrevet den officielle temasang til Copenhagen Pride. Hun har spillet over 300 koncerter med sin egen børnekoncert Hjertelys, skrevet musik for bl.a. danseforestillinger, og er snart aktuel med et nyt soloprojekt.

"Vi brænder virkelig for det her projekt," siger Ea Philippa. "Det er så fantastisk at se eleverne vokse igennem deres musik og for alvor opdage deres egne evner. Det er meget stort at være vidne til og fødselshjælper for, og man kan næsten ikke undgå selv at blive revet med af de kreative processer, der går i gang. På den måde sker det af og til, at rollerne som lærer og elev på en måde opløses, og vi bare skaber musik sammen. For mig handler det i høj grad om at give noget af den inderligt dybe glæde og begejstring, jeg selv oplever ved at skabe musik, videre til eleverne."

MusikSkaberiet er åbent for unge fra 14-25 år hver mandag fra 16-21 og er som mange af Ungdomsskolens øvrige tilbud gratis for eleverne, men tilmelding er nødvendig.