Keld Møller, Køge Håndbold (tv) og Søren Lindholm, Herfølge Boldklub er sammen med medlemmer fra de to klubber planlæggere af Idrættens Sommerdag, som arrangeres af Køge Kommune. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Tag med til idrættens sommerfest i Køge

LørdagsAvisen - 04. juni 2018 kl. 08:19 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver gang i aktiviteterne i hele Køge by lørdag den 9. juni. Den nye stationsbro indvies, Køge Marina holder Havnens Dag - og på Køge Torv og i Lovparken markeres årets Idrættens Dag, hvor en lang række lokale klubber og foreninger viser, hvad de har at byde på med spændende aktiviteter.

Idéen bag Idrættens Sommerfest er at give borgerne i Køge Kommune et indblik i kommunens blomstrende foreningsliv. Hvad har de enkelte foreninger at byde på?

Foreningerne/klubberne får denne dag mulighed for at vise foreningen frem på bedste måde. Arrangementets mål er en anerkendelse af det frivillige foreningsliv.

Det er Køge Kommune der arrangerer Idrættens Sommerfest i samarbejde med medlemmer fra to deltagende klubber, Herfølge Boldklub og Køge Håndbold, der danner planlægningsgruppe.

"Her en lille uges tid før arrangementet løber af stabelen, er 16 klubber/foreninger tilmeldt. De har alle lagt sig i selen for at få gjort denne dag til en festdag på torvet og Lovparken. De er med til at skabe liv - vise udadtil, at Køge er en levende by", siger Søren Lindholm, formand og repræsentant for Herfølge Boldklub.

"I Lovparken er der mulighed for at opleve aktiviteter, der kræver meget plads. Bl.a. kan man her opleve amerikansk fodbold og paragliding - og har man ikke højdeskræk er der mulighed for at få en lille tur op og se Køge sådan lidt fra oven", tilføjer Keld Møller, formand og repræsentant for Køge Håndbold.

På Køge Torv placeres klubber/foreningerne i boder i lange telte hvor foreningerne kan præsentere en aktivitet og fortælle mere om foreningens aktiviteter og tilbud til de besøgende

"Midt på torvet vil der være en stor showscene, hvor den enkelte forening har mulighed for at vise flere aktiviteter, om muligt ledsaget af musik. Foreningerne har hver 20 minutter til at fremføre deres aktivitet - bl.a. vil der blive vist gymnastik og kampsport", siger Søren Lindholm.

Børnene er der også tænkt på. Fra kl. 11.15-12.00 optræder TV-vært og entertainer Katrine Bille - kendt fra "Lille Nørd" og Ramasjang - og hun tager sit band med. Så det skal nok tiltrække mange børn til", tilføjer Keld Møller.

Publikum får også mulighed for at deltage i en skattejagt. Alle kan fra en central bod på torvet få udleveret et kort. Med kortet i hånden skal man hos mindst fem klubber/foreninger på torvet eller i Lovparken have en markering på kortet, som man med sit navn påført afleverer i en bod.

"Kl. 15.30 trækkes der på Køge Marina - hvor der fra kl. 13.00-17.00 er Havnens Dag - trukket lod blandt alle kuponer om en førstepræmie - en middag på fire personer på en restaurant - Bones - i Køge. Det skal bemærkes, at man skal være til stede ved lodtrækningen for at kunne modtage sin præmie. Desuden vil der være en medalje til alle, hvis man gennemfører skattejagten", fortæller Søren Lindholm.

Da lørdag den 9. juni også byder på sommerfest på Køge Marina, vil der i tidsrummet fra kl. 12.30-16.30 være gratis shuttle bus der kører nonstop mellem Køge Torv og Køge Marina. Sidste tur fra Køge Marina er kl. 16.30.

"Vi håber det gode sommervejr fortsætter så det også rammer denne fantastiske festdag i Køge - og vi håber at se rigtigt mange mennesker. Idrættens Sommerfest er en fest for hele familien", slutter Søren Lindholm og Keld Møller samstemmende.

Følgende klubber/foreninger deltager i Idrættens sommerfest 2018:

Gymnastikforeningen Køge Bugt. Herfølge Boldklub. Køge Boldklub. Køge Håndbold. Køge Marines American Football. Køge Svømmeklub. Køge Taekwondo Klub. Køge Vandreforening. Lellinge Idrætsforening. PG Klubben. Rishøj IFs Volleyballafdeling Team Køge Volley. Skensved Idrætsforening. Skovbo Golfklub. HB Køge og Sleipner rollespil.