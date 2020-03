Syng med fra højskolesangbogen

Der er en ny sæson på vej med fællessang på Teaterbygningen. Billetter sælges nu via www.ticketmaster.dk eller man kan købe en papirbillet hos eksempelvis Visit Køge i Vestergade. Billetprisen er 50 kroner og kaffe og kage er inkluderet.

"Når vi har valgt at ændre til billetkøb fremfor gratis deltagelse med telefonisk tilmelding som hidtil, skyldes det de mange tilmeldinger (ofte ca. 250). Det er svært at holde styr på pr. telefon. For de mange kaffe- og kage-nydende bliver prisen stort set den samme, og man undgår betalingskø i kaffebaren. Vi håber vores trofaste deltagere modtager ændringen positivt," lyder det fra arrangørerne.