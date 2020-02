Svend-Aage Dreist Hansen indtræder i ledelsen af Sjællands Udviklingsalliance

Derfor har man styrket ledelsen med bl.a. advokat Svend-Aage Dreist Hansen, der er kendt her fra området som indehaver af DreistStorgaard Advokater, med kontorer i Køge, Næstved og Sorø. Udover Svend-Aage Dreist Hansen indtræder Torben Nielsen, tidligere direktør for Danmarks Nationalbank, Stine Gry Roland, der er kommunikationsansvarlig for Novo Nordisk i Kalundborg og John Brædder, der er bestyrelsesformand for Erhvervshus Sjælland.

"Jeg er trådt ind i alliancen, da jeg gerne vil anvende min erfaring til at skabe udvikling for virksomheder i Region Sjælland. Jeg tror på, at alliancen kan gøre en forskel - og jeg er glad for at have mulighed for at bidrage til udviklingen."