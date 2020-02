Sune Gram Thomsen får overrakt sit diplom - eksamensbevis - i festsalen på Københavns Universitet. Foto: Gert Ellegaard

Send til din ven. X Artiklen: Supergodt studieforløb - klar til karriere i Region Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Supergodt studieforløb - klar til karriere i Region Sjælland

LørdagsAvisen - 13. februar 2020 kl. 16:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sune Gram Thomsen og hans medstuderende aflagde forleden lægeløftet og fik diplom på titlen cand. med. ved en højtidelighed på Københavns Universitet. Han er blandt de første 18 lægestuderende, der valgte at tage den sidste del af lægestudiet i Region Sjælland.

28-årige Sune Gram Thomsen valgte Region Sjælland-sporet af praktiske årsager - han og kæresten har købt hus til en fornuftig pris i regionen - og han blev begejstret for sit studievalg.

"Det var et supergodt studieforløb. Vi studerende fik en fantastisk modtagelse, og undervisningen var efter min vurdering på et højt niveau. Underviserne var meget engagerede, og kvaliteten lå helt i top," siger Sune Gram Thomsen.

"Jeg ville i hvert fald ikke tøve med at anbefale Region Sjælland-sporet til andre, der måske også går med tanker om at flytte ud fra storbyen eller er villige til at flytte sig lidt."

Fremtid i Region Sjælland

Sune Gram Thomsen fik et 10-tal ved den afsluttende eksamen på Sjællands Universitetshospital i Køge og kan sagtens se en fremtid som læge for sig i Region Sjælland.

"Det vil helt givet være her, jeg søger først," siger han, mens han drømmer om en fremtid inden for kirurgi eller neurologi.

Dekan Ulla Wewer fra Københavns Universitet og sygehusdirektør Niels Würgler Hansen fra Sjællands Universitetshospital takker de nye læger for som de første at turde at tage springet til den nye kandidatuddannelse i Region Sjælland.

"Det er også en særlig dag for Region Sjælland, der sammen med Københavns Universitet har arbejdet på at etablere en fuld kandidatuddannelse i medicin i Region Sjælland," siger sygehusdirektør Niels Würgler Hansen.

"Vi er meget glade for, at det nu er lykkedes, og det er ikke mindst de studerendes fortjeneste. Det har været en forudsætning for succes'en, at de studerende har givet værdifuld input til studiemiljøet. Vi kan allerede nu se resultatet: Mange af de unge læger vil gerne fortsætte deres videreuddannelse og karriere på sygehuse, i psykiatrien og hos praktiserende læger i Region Sjælland, siger Niels Würgler Hansen.

Dekan Ulla Wewer tilføjer på vegne af Københavns Universitet: "Vi er utroligt stolte over de studerendes store opbakning til uddannelsessporet i Region Sjælland. Der er ingen tvivl om, at vi er kommet godt i mål takket være deres hårde arbejde, værdifulde inputs og entusiasme hele vejen igennem. Vi ser et stort potentiale i de mange karrieremuligheder, der er i regionen, og vi ser frem til at fortsætte det frugtbare samarbejde med Region Sjælland."

Med tiden vil der være 150 studerende på den nye kandidatuddannelse i medicin i Region Sjælland, hvor de også kommer rundt på regionens sygehuse. Målet er i sidste ende at skaffe speciallæger til regionen.