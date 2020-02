Super spændende DM-kvartfinale venter Team Køge Volley

Af Per Møller

Der er ingen tvivl om, at det bliver en spændende og tæt kampserie. Vi har vundet begge indbyrdes kampe i grundspillet og håber at vi kan fortsætte denne gode serie mod ASV, som dog er blevet bedre i løbet af sæsonen. Så der er ingen tvivl om, at vi skal være klar fra første sekund", siger Team Køges cheftræner Sven Brix, der stiller med følgende bruttotrup til den første af DM-kvartfinalerne.