Se billedserie Skaterne får snart endnu bedre forhold i Gule Hal, der er i færd med en udvidelse af faciliteterne. Foto: Espen Suell - visuell.dk

Send til din ven. X Artiklen: Succes: Gule Hal har vokseværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succes: Gule Hal har vokseværk

LørdagsAvisen - 10. maj 2019 kl. 06:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skatemiljøet er vokset støt omkring Ungdomskulturhuset Tapperiet de senere år. De indendørs faciliteter i Gule Hal ligger sjældent øde hen og brugerne spænder fra de helt unge pre-teens til oldboys-skatere, der har fundet vej til skatehallen på havnen.

I sidste uge gav Køge Ungdomsskoles bestyrelse grønt lys til en længe ønsket bowl på Søndre Havn. Skaterne i Gule Hal har nemlig brug for en opgradering af rammerne oven på det fejlslagne Gule Plads-projekt, der til trods for ekstern finansiering, faldt på naboklager allerede inden projektet var kommet rigtigt i gang. Status på Tapperiets skatemiljø er derfor, at stort set al aktivitet finder sted på og omkring skatearealet i Gule Hal. Hallen har faste ugentlige åbningstider faciliteret af Tapperiet, profilklubtilbud i weekender og Køge Ungdomsskole afholder undervisningsforløb i skate, rulleskøjte og parkour i hallen, ligesom der jævnligt afholdes arrangementer som opvisninger, konkurrencer, stævner og temadage for og med skaterne.

I 2018 havde skatehallen ca. 5000 aktive, besøgende brugere og Tapperiet ser en fortsat stigende interesse for aktiviteten og miljøet, især blandt de 13-17 årige lokale unge, som det kan være svært for andre idrætsretninger at lokke til.

Med udvidelsen ønsker Ungdomsskolens bestyrelse derfor både at imødekomme den stigende interesse for rampe-skate i miljøet, ligesom også Skatehallens store tiltrækningskraft som et aktivt og engagerende værested på tværs af alderskel og baggrund, vægtes særdeles højt.

Hul i muren til kornlageret

Muligheden for en indendørs udvidelse indfandt sig tidligere på året, da lokalerne op til skatehallen blev ledige og Tapperiets ledelse var hurtige til at springe til på lejemålet. Med grønt lys fra Ungdomsskolens bestyrelse betyder det at det store bowl-byggeri forventeligt står færdigt allerede inden sommerferien og det glæder en samlet ungdomsskolebestyrelse.

"Gode faciliteter er, ligesom med al anden idræt, helt afgørende for den videre udvikling af skatemiljøet i Køge Kommune og Tapperiets skatere har ventet utroligt længe på en videreudvikling af rammerne. At det ender med en indendørsløsning kommer måske lidt bag på os alle, men nu muligheden bød sig var det bare med at slå til," forklarer Ungdomsskolens bestyrelsesformand Kirsten Larsen fra de konservative.

Bowlen, som tegner til at blive en af de største af sin slags på Sjælland, kommer både til at være en helt ny udfordring til hallens mange garvede skatere, ligesom den vil give nybegyndere masser af plads at udfolde sig på.

"Konstruktionen giver os mulighed til at afholde flere og større arrangementer som opvisninger, konkurrencer og lignende. Hallen er, som man kender den, særligt gearet til Street-skate og med den nye bowl fuldendes tilbuddet med muligheden for også at rampe-skate," fortæller Jon Mark Pejtersen, begejstret projektmedarbejder på Tapperiet, som over de seneste 8 år har været den altdominerende vilje bag udviklingen af skate i Tapperiets regi. Han har siden skatehallens åbning arrangeret skate-konkurrencer, undervisning og bemandet åbningsdage i Gule Hal og han er om nogen garant for at skaten er for både bredde og elite i rammerne på Søndre Havn. Den flotte udvikling, hvor mange unge som ellers ikke er i berøring med de mere traditionelle idrætsmiljøer bruger størstedelen af deres frie timer i hallen, skal der bygges videre på.

"Vi synes som bestyrelse at det er enormt vigtigt at fastholde udviklingsvinklen på de aktiviteter vi har i institutionen. Det nytter ikke noget at læne sig tilbage og se tiden an, når man arbejder med unge. Der skal fart over feltet og vi kan næsten ikke vente med at fejre udvidelsen af skatefaciliteterne," afslutter Kirsten Larsen.

Finansieringen af bowlen er tilvejebragt via ungdomsskolens egne midler, aktivitetspuljer, private sponsorater og en crowdfunding, der inden længe kan støttes via Spar Nords Crowdfunding platform. For at støtte op omkring projektet arrangerer Tapperiets junta og frivillige kagesalg, lounge og åben skate for alle i Gule Hal inden sommerferien.