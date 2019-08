Der er brug for lektiehjælpere til nyt, frivilligt tilbud i Køge Nord. Foto: Lars Hylleberg

Studieplaneten udvider til Køge Nord

07. august 2019

Børnefamilier med ambitioner og brug for lektiestøtte kan glæde sig over, at tilbuddet Studieplaneten nu udvider til Søparken. Fra midten af september er det hensigten, at der vil være ugentlig frivillig lektiehjælp i den almene boligforening i Køge Nord.

"Formålet med projektet er, at en gruppe børn og unge, der ikke kan få lektiestøtte derhjemme, kan få mulighed for sammen med frivillige voksne at fordybe sig mere i læsning, sprogforståelse eller udregning af matematikstykkerne. På denne måde får børnene bedre forudsætninger for at klare sig i skolen og for på sigt at gennemføre en ungdomsuddannelse," siger Lotte Frejo Varder, der koordinerer indsatsen for den boligsociale helhedsplan i Køge.

Udvidelsen af Studieplaneten sker i et samarbejde mellem Kirstinedalskolen, Dansk Flygtningehjælp og Boligsocial Helhedsplan Køge.

"Vi glæder os til, at børn og unge fra Kirstinedalskolen kan få ekstra støtte til lektiearbejdet, og vi glæder os til det kommende samarbejde med de frivillige voksne, der kan give en ekstra hånd, når der er brug for det", siger skoleleder Søren Fini Christensen.

Nogle af de børn, der med stor parathed er kommet i Studieplaneten i Hastrupparken og Karlemoseparken, kommer fordi muligheden for faglig støtte af forskellige årsager ikke findes derhjemme.

"I skolen er der mange børn, som lærerne skal hjælpe, og derhjemme har mine forældre svært ved at forstå mine lektier. I Studieplaneten er der nok voksne til alle børnene, og de frivillige er gode til at forklare det," fortæller Omran, der er elev på Hastrupskolen.

Også deres forældre er meget begejstrede og taknemmelige for, at frivillige engagerer sig i udviklingen af deres børns evner og fremtidsmuligheder.

"Børn og unge får adgang til tid, tålmodighed og nye perspektiver hos frivillige, som ikke er en del af deres hverdag i hverken skole eller hjem," siger regionskonsulent Kristine Bjerre fra Dansk Flygtningehjælp.

"Har du lyst til at gøre en forskel er der brug for frivillige lektiehjælpere til Studieplaneten. Kan du afsætte et par timer om ugen eller hver 14. dag? Der er brug for frivillige med forskellige kompetencer, så ring eller skriv endelig, hvis du tror det kunne være noget for dig," lyder opfordringen til interesserede.

Kontakt i givet fald Kristine Bjerre, der er regionskonsulent i Dansk Flygtningehjælp på tlf. 23619961 eller mail: kristine.bjerre@drc.ngo. Der er opstartsmøde for alle interesserede frivillige mandag 2. september klokken 16.00-17.30 i Søparkens beboerhus på Nylandsvej 185.

"Man får meget igen, når man ser fremgangen over flere år. Selv de børn, der har sværest ved at lære, kommer som regel efter det med tiden, og klarer sig godt," fortæller Morten Bonde, der er frivillig lektiehjælper i Studieplaneten i Karlemoseparken.