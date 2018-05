Send til din ven. X Artiklen: Strøby i top-5 over prisstigninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strøby i top-5 over prisstigninger

LørdagsAvisen - 21. maj 2018

Boligmarkedet har været igennem en eksplosiv udvikling henover de seneste år, hvor priserne flere steder i landet har været på himmelflugt. Det gælder også i en stor del af sommerhusområderne.

Ejer du et sommerhus, er der stor sandsynlighed for, at du har god grund til at smile. Ikke kun fordi du har sikret dig et sted at nyde den danske sommer, men også fordi du muligvis har scoret en god værdistigning på din feriebolig henover de seneste år.

Boligsiden.dk har lavet en opgørelse over, hvor sommerhuspriserne er steget mest fra 2012 til 2017, og i 19 postnumre er den gennemsnitlige salgspris steget mere end 25 procent.

Sommerhusejerne i østjyske Egå har ekstra meget at glæde sig over. Postnummer 8250 ligger i top over de største prisstigninger med en vækst på over 50 procent. I kroner og øre er der tale om en prisstigning på omkring 10.000 kr. pr. kvadratmeter.

De øvrige sommerhusområder i top fem over de største prisstigninger er nordsjællandske Græsted, Vejby, Hornbæk og Strøby ved Køge.

"Ser vi på hele top 10 over de områder, hvor priserne er steget mest, er den domineret af sjællandske postnumre, der er beliggende i alt fra vest til nord og syd, så vi taler om et marked, der er vækstet over en bred kam. Eksempelvis ser vi også prisstigninger i bornholmske Nexø og Allinge, i nordjyske Blokhus og i Nakskov på Lolland på mellem 19,2 og 29,7 procent", siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Når priserne stiger i så mange forskelligartede områder, skyldes det forskellige faktorer fra sted til sted.

Blandt andet de eksisterende prisniveauer, øget efterspørgsel, et generelt løft af hele boligmarkedet og sidste års realkreditændring, der gjorde det billigere at låne penge til sommerhuskøb.

"I de områder, hvor priserne var på et relativt lavt niveau for fem år siden, har en mindre vækst i kroner og øre kunne skabe en stor procentuel stigning. Det ser vi eksempelvis i Nakskov, men også i flere sjællandske områder som Vordingborg og Korsør i takt med, at boligpriserne generelt er steget, siden rentefaldet i 2015", siger Birgit Daetz, og fortsætter:

"Kigger vi derimod på de mest attraktive sommerhusområder i Nordsjælland var udgangspunktet høje priser. Men fordi efterspørgslen er steget massivt, efter boligkøberne fik genetableret troen på markedet, har priserne i hele området fået et gevaldigt løft. Og på grund af en generelt bedre samfundsøkonomi og mere attraktive låneregler, har folk ganske enkelt råd til at købe dyrere".

Der findes dog også sommerhusområder, hvor boligejerne må forholde sig anderledes til prisudviklingen, fordi der her er tal om et fald i perioden fra 2012 til 2017. Størst er den negative ændring i Toftlund, på Samsø og i Højslev, hvor priserne er reduceret mellem 23,1 og 33,1 procent.

"Det er endnu ikke alle områder af landet, hvor de nye låneregler er slået igennem i sommerhussalget. Det kan dog sagtens komme, men som med alle andre varer er udbud og efterspørgsel omdrejningspunktet, og så er der desuden en sammenhæng mellem huspriser og sommerhuspriser, idet friværdi i helårsboligen kan være afgørende for, om man overhovedet har kig på at købe sommerhus", siger Birgit Daetz.

Når man bruger en stor sum penge på et sommerhuskøb, vil mange helt naturligt forsøge at spekulere i, hvor det bedst kan betale sig at investere. Køber man et sted, hvor priserne er steget, er der dog ingen garanti for, at det vil fortsætte sådan. Og omvendt kan der være en gevinst at hente i et område, hvor der er et større potentiale for vækst. Så hvordan skal man vælge?

"Hvis du skal købe sommerhus, er mit bedste råd at købe med hjertet og vælge et sted, hvor du bliver glad for at være. Mange sommerhuse bliver i familien i mange år, så det bliver et samlingssted mere end en økonomisk investering", slutter Birgit Daetz.