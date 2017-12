Pas på hundene på nytårsaften. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Stress og angst: Hunde skal forberedes på nytårsaften

LørdagsAvisen - 29. december 2017 kl. 17:30

nytår For mennesker er nytårsaften forbundet med fest og farver, men for hunde kan den være forbundet med stress og angst. Det er derfor vigtigt som hundeejer at planlægge nytårsaften i god tid for at gøre nytårsaften mindst stressende for familiehunden.

"Det varierer meget fra hund til hund, hvor stressende de oplever nytårsaften. Nogle hunde bliver så stressede, at de skal medicineres, og andre kan nøjes med at ligge i skødet hos ejeren. Men uanset hvor stresset den enkelte hund bliver, så bør man som hundeejer altid planlægge en nytårsaften, hvor der også er taget hensyn til hunden," siger Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr hos Dyrenes Beskyttelse.

Hunden kan blive bange for andre høje lyde eller blive mere stresset til næste nytår, hvis ikke der tages hensyn til hunden nytårsaften.

"Den store stress og angst, nogle hunde oplever nytårsaften, kan spredes som ringe i vandet til andre situationer som torden og skybrud. Angsten forsvinder ikke af sig selv, men kan udvikle sig i en negativ retning og blive til stor gene for hunden. Nytårsfejringen er en fest for os, men en skræmmende aften for familiehunden, fordi alle vaner brydes i kombination med enormt høje lyde og lysblik. Derfor må vi som hundeejere tage de hensyn, der gør at hunden ikke bliver så påvirket, at den også begynder at føle angst i hverdagen," forklarer Jens Jokumsen.

Der er mange ting, man som hundeejer kan gøre for at skærme sin hund. Målet med alle tiltag skal altid være, at hunden kommer til at føle så meget tryghed som muligt - trods nytårsspektaklerne.

Når man skal finde ud af, hvad der er de bedste hensyn at tage for sin hund nytårsaften, handler det om at vurdere, hvor stresset hunden blev sidste år eller hvor stresset hunden generelt bliver ved høje lyde eller uvante situationer, hvis hunden er en hvalp.

"For nogle hunde er nytårsaften meget stressende, her kan det være en god ide at fejre nytår væk fra byen, hvor der ikke er larm fra fyrværkeri, så hunden ikke bliver udsat de høje lyde og lysblik i timevis. For andre hunde er det passende bare at lade dem være tæt på ejeren eller give dem deres yndlings tyggeben, når fyrværkeriet er værst," siger Jens Jokumsen.

Lad aldrig hunden være alene nytårsaften. Du ved aldrig, hvordan den reagerer i situationen, og den negative oplevelse kan forstærkes yderligere, hvis hunden er alene hjemme.

Er man i tvivl om, hvilke forberedelser der passer bedst til hunden, bør man rådføre sig hos dyrlægen eller en hundeadfærdsbehandler, så der bliver planlagt en nytårsaften, der er festlig for ejerene og mindst mulig stressende for hunden.