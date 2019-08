Det naturskønne område Revlen i Ølsemagle danner igen i år ramme om Kulturfuglens strandløb. Arkivfoto.

Strandløb: Smuk løbeoplevelse i hårdt terræn

LørdagsAvisen - 12. august 2019 kl. 06:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu flere løbere kan i år prøve kræfter med Køges eget strandløb, Strandløbet.

Arrangørerne bag arrangementet, Kulturfuglen, har nemlig fået tilladelse til at 200 løbere må deltage i det fredede område, Revlen, i Ølsemagle.

Der er lagt op til en smuk løbeoplevelse i hårdt terræn lørdag den 17. august.

Sidste år kunne man for første gang deltage i Strandløb på Revlen. Det gjorde ca. 100 deltagere, som også var fuldt hus.

I år må 200 deltagere være med når Kulturfuglen igen byder op til løb på stranden langs Revlen.

Det er Naturstyrelsen, som skal give tilladelse til større arrangementer i det fredede område, og arrangørerne bag er glade for at kunne fordoble antallet af løbere i år.

"Sidste år fik vi fantastiske tilbagemeldinger og alle løbere nød det hele, så det er fedt at vi kan få endnu flere med i år", siger Jesper Dyreholt, som er Kulturfuglens ansvarlige for løbet.

Igen i år vil der også være en markedsplads foran Revlekiosken, som også er start og mål for løbet, så her vil der være liv og fest for både løbere og tilskuere.

Markedspladsen åbner kl. 9.00 og løbet starter kl. 10.00.

Formand for Kulturfuglen, Bob Bohlbro, håber på at hele arrangementet kan være med til at samle borgerne fra hele Køge.

"Normalt er vi jo mest for borgere i Køge Nord, men dette løb er så stort, at vi håber at få løbere og tilskuere fra hele kommunen. Selvom vi er frivillige så gør vi vores bedste for, at løb og markedsplads bliver i særklasse. Der er jo medaljer, diplomer og billeder fra ruten til alle løberne, mens gæster kan nyde boderne, som er alt fra den lokale børnehave, en fysioterapeut til et lokalt tøj-brand", siger Bob Bohlbro.

Udover at selve antallet af løbere er blevet større i år så er arrangørerne også glade for at have fået en sponsor, nemlig løbebutikken Run4All fra Køge, som giver gavekort til alle deltagerne.

"Det giver lidt ekstra at have et samarbejde med en løbebutik, især når vi kan tilbyde alle løberne så fine præmier", siger Jesper Dyreholt, som desværre ikke selv kan løbe med i år. "Det kræver meget at lave så stort et løb, så i år må mine børn løbe selv, mens jeg må svede med at få tingene til at hænge sammen", smiler Jesper Dyreholt.

Der er tre ruter, så både børn, nybegyndere og erfarne løbere kan løbe med.

Billetterne kan købes via Kulturfuglens hjemmeside, kulturfuglen.dk

Fakta:

Kulturfuglen Strandløb lørdag den 7. august kl.10.00.

Der er tre ruter: 1,5 km, 4,5 km og 8 km.

Billetter kan købes på billetto eller Kulturfuglens hjemmeside.

Markedspladsen åbner kl. 9.00.

Sted: Revlekiosken, Revlen 1, Køge.