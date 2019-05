?God tur? sagde folketingsmedlemmerne Morten Østergaard (tv) og Kristian Thulesen Dahl til hinanden inden de satte sig i sadlen og startede anden etape fra Køge Torv på turen Danmark Rundt sidste år. Arkivfoto: JCJ.

Stort cykelløb kommer forbi Køge Torv

LørdagsAvisen - 11. maj 2019

I dagene fra lørdag den 8. juni til onsdag den 12. juni løber tredje udgave af "Broen Danmark Rundt" af stabelen med start i Silkeborg og mål i Allinge, dagen før det går løs med Folkemødet 2019.

"Broen Danmark Rundt" er et velgørenhedscykelløb, hvor en række engagerede mennesker fra erhvervsliv, politik og foreninger har valgt at bruge noget af deres tid til at sætte fokus på Broens indsats for udsatte børns fritidsaktiviteter.

Deltagerne i cykelløbet støttes af sponsorer for at samle penge ind til at hjælpe udsatte børn og unge til at kunne gå til aktiviteter i fritiden.

Samtidig er de med til at skabe opmærksomhed om udsatte børns mulighed for at have en aktiv fritid på lige fod med andre børn i positive fællesskaber med voksne rollemodeller.

Deltagerne dækker selv deres udgifter i forbindelse med turen, og de indsamlede midler fra sponsorer går til Broens indsats for socialt udsatte børn og unges fritid gennem lokalforeningerne af Broen. For at sikre cykelholdets tur på kryds og tværs af Danmark er der en motorcykel i front og to servicevogne efter holdet.

Initiativtagere til Broen Danmark Rundt er erhvervsmanden Flemming Bøgely og politikeren Kristian Thulesen Dahl. Begge har lagt en stor frivillig indsats i at udvikle og virkeliggøre løbet.

De to første udgaver af Broen Danmark Rundt har i alt indbragt over 750.000 kr.

Formand i Broen Køge, Lennert Hansen, er begejstret for, at løbet igen i år lægger vejen forbi Køge Torv.

"Vi er meget glade for at kunne tage imod Broen Danmark Rundt-holdet som del af løbet over de fem dage fra Silkeborg til Folkemødet på Bornholm. Især er vi glade for, at hele to politikere fra lokalområdet, nemlig Jacob Mark og Mads Andersen har valgt at trampe i pedalerne til fordel for Broens arbejde. For Broen Køge betyder det meget, at cykelrytterne fra Broen Danmark Rundt har valgt at køre denne tur og lægge vejen forbi os i Køge, hvor vi har bygget bro for udsatte børn til en aktiv fritid i lokale foreninger og klubben siden 2013. Vi hjalp i 2018 112 børn og unge til at være aktive i de lokale idræts- og fritidsforeninger i hele kommunen. Vi har især haft et godt samarbejde med Køge Kommunes fritidsindsats og

med kommunens fagpersoner inden for især udsatte unge og med de lokale idræts- og fritidsforeninger. Desuden har vi oplevet en flot opbakning fra det lokale erhvervsliv, som er

med til at sikre økonomien, så vi kan betale for børnenes kontingent og det nødvendige udstyr til at gå til noget i fritiden.

Vi kan se, at vores støtte gør en forskel, fordi en masse børn og unge i lokalområdet har fået et aktivt fritidsliv. Vi får mange tilbagemeldinger fra trænere og forældre til børnene om, at

støtten fra Broen har gjort en kæmpeforskel for barnets trivsel i hverdagen", siger Lennert Hansen.

Tirsdag den 11. juni kl. 13.30-14.00 modtages cykelholdet på Torvet ved rådhuset i Køge v/Køge Kommune og Broen Køge.

Broen Danmarks protektor, Lisbeth Zornig Andersen, deltager.