Stort byggeri på vej i den lille by i Køge

LørdagsAvisen - 08. februar 2018 kl. 11:30

I strålende sol, men med et par minus grader eller tre på termometeret, kunne Kjøge Mini-By tirsdag formiddag byde indenfor til første spadestik på et byggeri, man har ønsket sig i mange år - nemlig et nyt værested på arealet på Strandvejen 101 i Køge.

Fire år er der gået siden Mini-Byens ledelse satte gang i planerne om at få opført værestedet. Nu er alle formaliteter i orden. Alle officielle tilladelser er på plads. Økonomien er sat på skinner, byggefirmaet Lind & Risør har godkendt de sidste ændringer og ønsker der måtte være på bygningen, der bliver på ikke mindre end 238 kvadratmeter.

Tirsdag formiddag blev så det officielle spadestik taget af det stærke trekløver, minibyens borgmester, Kristian Ebbensgaard, Kjøge Mini-By Laugs formand Claus Philipsen og formanden for Kjøge Mini-Bys Venner, Ove Nordhild Olsen.

"Det er næsten lidt uretfærdigt at det er mig, der skal tage det første spadestik. Når man ser på hvor mange mennesker der gennem årene har været med til at grundlægge dette sted op fra bunden. Men jeg er stolt af at få muligheden, og ønsker alle et stort tillykke med at der nu er sat gang i det længe ønskede værested", sagde Kristian Ebbensgaard samtidig med at han satte spaden i jorden.

"Et lille skridt, men et stort spring for Kjøge Mini-By. Tak til alle stiftere, frivillige, medlemmer og andre der gennem årene har givet dette sted en hånd med i arbejdet. Nu glæder vi os til byggeriet står færdigt i det tidlige efterår", tilføjede Claus Philipsen.

Det nye værested forventes at stå færdigt omkring medio september, når sommersæsonen går på hæld i mini-byen. Så har mini-byens folk hele vinterhalvåret til at komme helt på plads i det nye byggeri, som både mini-byens gæster som egne folk kan glæde sig til at få stor glæde af i fremtiden.

Efter spadestikket trak alle der var mødt frem sig tilbage til fællesstuen i værkstedsbygningen hvor der blev budt på en kop kaffe og en lille én til at genvinde varmen.