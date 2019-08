Se billedserie Den nye skatebowl i Gule Hal står klar til brugerne i weekenden.

Storstilet indvielse af ny bowl i Skatehallen

LørdagsAvisen - 23. august 2019 kl. 06:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag 24. august klokken 13.30 indvier Køge Ungdomsskoles bestyrelse en netop færdigbygget skatebowl i den nye del af Gule Hal. Bowlen, som er bygget i træ og dækker et areal på godt og vel 150 kvadratmeter vil fremover gøre det muligt for skatemiljøet på Søndre Havn at dyrke rampe-skaten på et helt nyt niveau.

Der bliver festtaler, DJ-beats, mexicanske hotdogs, iskold slush-ice og masser af popcorn, når Køge Ungdomsskoles bestyrelse inviterer skatere, forældre, ungdomsskoleelever, tapperister og alle interesserede borgere til at fejre den nye bowl.

Første taler på programmet, Køge Ungdomsskoles leder Susanne Madsen, ser især indvielsen som et stærkt signal til hallens mange unge skatere om at der lyttes, når de engagerer sig i udviklingen af fritidslivet på Søndre Havn.

Etableringen af bowlen kom første gang på Tapperiets radar i forbindelse med et stormøde i maj 2018. En lille gruppe unge råbte højt om mere plads og nye ramper til transitions-skaten og det er udtryk for at ungeindflydelsen har gode betingelser, at der ikke er gået mere end et års tid fra tanke til handling, mener Susanne Madsen. Køge Ungdomsskoles bestyrelse var nemlig heldigvis hurtigt med på ideen om at udvide skaternes rammer.

"Det er ikke nogen stor hemmelighed at netop denne gruppe unge tidligere har været stillet fede faciliteter i banebrydende rammer i udsigt og derfor er glæden ekstra stor ved, at vi nu indvier udvidelsen af Gule Hal med lige netop den form for rampe som er allermest eftertragtet i disse år. Vi satser også på at bowlen vil kunne bruges til forskellige andre aktiviteter, f. eks. koncerter, teaterforestillinger etc. men først og sidst vil den være med til at gøre skaten på Søndre Havn endnu mere attraktiv, at være en del af i årene fremover," siger Susanne Madsen, som samtidig håber at se så mange nysgerrige og aktive borgere som muligt.

Bowlen indvies som en del af Søndre Havnedagsprogrammet lørdag 24. august klokken 13.30 i Gule Hal på Strandpromenaden.