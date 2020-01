Kræmmere fra hele landet er klar til at fylde Køge Hallerne op med stande 25. og 26. januar.

Store markedsdage i Køge Hallerne

Gør et kup i weekenden 25.-26. januar til Køges store kræmmer- og loppemarked, som finder sted i Køge Hallerne for niende år i træk. Denne gang er der hele 200 stande med, og der bliver noget for enhver smag.

"Kræmmer- og loppemarkedet tiltrækker rigtigt mange mennesker i alle de byer, vi kommer til. Der kommer både dem, som målrettet går efter at finde "guldet", og så er der dem, som synes, det er lidt hyggeligt at snuse lidt rundt for at se, om der kunne være noget for dem. Det er jo en lidt anden oplevelse end at gå i storcenteret. Så vi oplever en meget blandet målgruppe," siger Jakob Hansen, der driver firmaet JH arrangementer, som er arrangør af det store marked.

Jakob Hansen er ikke i tvivl om, at der er noget for enhver smag, når han åbner dørene lørdag morgen til de store haller i Køge.

"Det er et marked, hvor man har mulighed for at gøre gode køb og finde helt unikke loppefund, fordi vi har mange private standholdere med, som har ryddet op på loftet og i kælderen. På udstillerlisten er der også antikvitetshandlere med, som kommer med meget unikke gamle ting," siger Jakob Hansen.

I dag findes der flere nytænkende koncepter inden for genbrug og gamle sager. Men det har man ikke mærket hos JH Arrangementer, der har 15 weekender med karavanen i denne vintersæson, der går fra oktober til med marts i år.

"Der er jo kommet flere af de her reolbutikker, hvor udstillerne ikke selv behøver at stå og bruge deres tid. Men vi har ikke mærket det, for vi kan stadig fornemme, at det med at stå og handle med hinanden frem og tilbage, det er det, som folk stadig gerne vil have. Det vil aldrig gå af mode. Der er bare en anden stemning på et stort kræmmer- og loppemarked til forskel fra at gå ind i en butik," forklarer Jakob Hansen.

Hvis man blot tror, at det er den ældre generation, der tropper op, så tager man grueligt fejl. De unge er vilde med at finde mange billige, spændende og trendy ting, som ville havde kostet en mindre formue i en forretning.

Han mener derudover, at det stigende besøgsantal til de mange indendørs markeder, også skyldes de mange tv-programmer om antikviteter og gamle ting, som ansporer rigtig mange mennesker til at besøge de store indendørs markeder.

Kræmmer- og loppemarkedet i Køge Hallerne er åbent lørdag 25. januar klokken 10-16 og søndag 26. januar klokken 10-15. Entré: 35 kroner - børn under 12 år har gratis adgang i følge med en voksen.