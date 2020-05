Præsterne tømmer postkassen med bønner den 7. maj klokken 12 - det er tilladt at bede onm alt, stort og småt. Foto: Køge Kirke

Store bededag i bønneskuret

LørdagsAvisen - 03. maj 2020

Da det ikke muligt at mødes indenfor i Køge Kirke, er der nu blevet sat et BØNNE-SKUR op uden for kirken lige ved Nørregade. Her kan alle og enhver komme forbi, skrive en bøn og putte den i postkassen i skuret. Bønneskuret har åbent døgnet rundt og bliver stående frem til Store Bededag, oplyser Køge Kirke.

- Vi tømmer postkassen med bønnerne den 7. maj klokken 12, fortæller sognepræst Louise Dixen Hansen og fortsætter:

- Dagen efter på Store Bededag vil vi tre præster ved Køge Kirke så læse bønnerne op inde i kirken. Da vi desværre ikke kan mødes og være sammen i kirken i denne her tid, vil vi filme det, så man kan se og høre bønnerne på kirkens hjemmeside og på facebook og instagram. På den måde kan vi være sammen hver for sig - også på Store Bededag.

- Man kan bede om alt, stort og småt, lige fra fred i verden til en bedre internetforbindelse derhjemme. Man kan bruge lige de ord, man vil. Det er også i orden at skælde ud på Gud, fordi man bare er pisse-træt af corona. Jeg aner ikke, hvad folk vil bede om. Men mon ikke der er nogen, der beder for alle dem, der skulle havde været konfirmeret på Store Bededag, hvor vi plejer at have konfirmation i Køge Kirke? Jeg håber i hvert fald, at konfirmanderne har det godt og vi snart kan fejre konfirmation, fortæller sognepræst Charlotte Dybdahl Winther. Hendes kollega Signe Asbirk mener, at det styrker vores empati og medfølelse at bede.

- Det er der i høj grad brug for i en situation, hvor vi alle sammen er pressede og bange", siger hun og tilføjer:

- Bøn er at sætte ord på alle de behov og ønsker, drømme og håb, tanker og frustrationer, som man går rundt med. Hvad er vigtigt for mig, og hvad er mindre vigtigt? Hvad kan jeg gøre noget ved, og hvad har jeg ikke magt over? På den måde kan bøn give retning og ro i den her meget forvirrende tid.