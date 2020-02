Arkivfoto. Foto: RENE DELEURAN MOLGAARD ANDERSEN

Stor økonomisk støtte til lokale idrætsforeninger

LørdagsAvisen - 11. februar 2020

Der er godt nyt for idrætsforeningerne i Køge Kommune.

I 2019 har DIF og DGI's foreningspulje på baggrund af ansøgninger bevilget i alt 625.000 kr. til forskellige initiativer i kommunens idrætsforeninger.

Det er tale om hjælp til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter og til at gennemføre nogle af de tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har drømt om, men som der ikke har været midler til.

"De frivillige kræfter i foreningerne yder en stor indsats og er med til at binde lokalsamfundene sammen. Jeg er glad for, at foreningspuljen som en del af udlodningsmidlerne gør en forskel ude hos foreningerne, og at der har været så mange positive tilbagemeldinger fra de frivillige kræfter", siger Louise Schack Elholm, der er skatteordfører for Venstre.

"Foreningerne er en grundsten i Danmark, og det er med til at skabe en god balance mellem land og by. Idrætsforeningerne bidrager til folkesundheden og fællesskabet. Derfor er det med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at de her midler går til et godt og stort formål. Udlodningsmidlerne styrker sammenhængskraften i Danmark", supplerer Sten Knuth, idrætsordfører i Venstre.

Venstre står sammen med Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre og Socialdemokratiet bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kr. årligt, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.

Puljen gør drømme til virkelighed

For at spare administrationsudgifter gik idrætsorganisationerne DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI's foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger.

I 2019 blev der i alt uddelt 47 millioner kroner til 1.464 idrætsforeninger i 95 ud af landets 98 kommuner.

"Midlerne skaber udvikling og aktivitet i de enkelte idrætsforeninger og gør derfor en kæmpe forskel ude i lokalsamfundene. Der har været tusindvis af spændende og inspirerende ansøgninger, og foreningspuljen har opfyldt rigtig mange af de ønsker og drømme, som findes blandt de frivillige kræfter i idrætsforeningerne", siger Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Der er også stor tilfredshed med foreningspuljen hos DGI.

"Det er er godt at se, at der er kort vej fra ansøgning til handling. Når de mange idéer og initiativer bliver til virkelighed, så gør det en positiv forskel i forhold til at få flere i gang med at dyrke idræt og motion. Derved støtter idrætsforeningerne også op om Bevæg dig for livet, DGI og DIF's fælles ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation," siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI's foreningspulje igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider.

Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger i hele landet der hidtil har fået bevilget penge.

FAKTA

Fakta om bevillingerne fra DIF og DGI's foreningspulje i 2019. 1.464 foreninger fra 95 ud af landets 98 kommuner har fået bevilget i alt 47 millioner kr.

I Køge Kommune har følgende foreningerne fået bevilget støtte i 2019:

Herfølge Boldklub: 236.341 kr.

Skensved IF, Gymnastik: 67.910 kr.

Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt: 40.000 kr.

Team Køge Volley: 40.000 kr.

Køge-Rishøj Håndbold: 30.000 kr.

Køge Taekwondo Klub: 30.000 kr.

Ejby Idrætsforening: 30.000 kr.

Køge Nord E-Sport: 30.000 kr.

Køge Roklub: 29.162 kr.

Køge Tennis Klub: 28.675 kr.

Rishøj Billard Klub: 15.000 kr.

Køge Marines: 14.457 kr.

Rishøj I.F. Svømning: 12.000 kr.

Vennernes Petanque Rishøj: 10.650 kr.

Skovbo Golf Klub: 10.000 kr.