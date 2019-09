Send til din ven. X Artiklen: Stor indvielsesfest hos Bilgo' i Den Hvide By Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor indvielsesfest hos Bilgo' i Den Hvide By

LørdagsAvisen - 19. september 2019 kl. 06:22 Af Jørgen Petersen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en lille måneds tid har Henrik Blangsted Petersen, med hjælp fra familien, personalet og dygtige håndværkere, arbejdet på at få det nye bilhus på Valdemarshaab i Den Hvide By i Køge færdig til at blive officielt indviet.

Nu er det hele "klappet og klart", og fra fredag i denne uge - den 20. september - er der dækket op til det helt store rykind. Det sker når Bilgo' inviterer til reception fra kl. 14-17, og i hele weekenden går det så løs med "Grand Opening" og deltagelse i Køge Bilbyes store familie bildag.

"Vi glæder os helt vildt til at indvie det nye hus," siger Henrik Blangsted Petersen, som kan se tilbage på 39 gode år på Høgevej, nogle lokaler som han i øvrigt beholder til andet brug. "Jeg har igennem længere tid kørt og kigget på ejendommen, og kunne jo se, at Jeppe Laursen kunne rykke ind i en nutidig flot forretning med Bilhuset Laursen, så det naboskab ser vi da frem til."

Navnet Bilgo' dækker over hele 3 nyvognsmærker, som alle er rykket med ind i de nyistansatte lokaler, hvor de har fået hver deres afdeling, men Bilgo' er også kendt for at have et meget stort udvalg i brugte biler, og her er det store grundareal perfekt til at kunne udstille dem.

Det gennemgående åbningstilbud på alle nye biler er, at man får for mellem 5 og 25.000 af valgfrit ekstraudstyr med i handlen, hvor der bl.a. kan vælges mellem undervognsbehandling, vinterhjul, træk el.lign., og en rente, der fås fra kun 0,99%.

"Men vi vil også gerne lave lidt sjov i hele weekenden, og derfor er vi naturligvis også med i Køge Bilbys arrangement, der inviterer til familiedag. Vi har bare tradition for at holde åbent både lørdag og søndag, så det gør vi også i denne weekend. Børnene kan få lov til at sparke til mål, og blive bedømt på, hvor hurtigt eller hårdt de sparker, og så er der is, sodavand og pølser. Også til de voksne er der noget at spise, og de bliver i dagens anledning budt på en fadøl, hvis det kan friste," siger Henrik Blangsted Petersen.

Gratis bilvask er også et tema i weekenden, så hvis man har lidt tålmodighed, er der mulighed for at køre hjem i en helt nyvasket bil.

Bilgo' er forhandler af nyvognsmærkerne Renault, Hyundai og Dacia, og hvert mærke har fået sin helt egen afdeling i det 3000 kvm store bilhus på Valdemarshaab i Den Hvide By.

Bilhuset indeholder desuden et helt nyt værksted med alt indenfor den nyeste teknologi, en stor reservedelsafdeling og en vaskehal.