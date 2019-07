Se billedserie Museumsleder og bestyrelsesformand for museumsforeningen, Niels Ove Pedersen viser her et af museets mange hestetrukne køretøjer. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Stor billedserie: Landbomuseet Lundekrog - en perle af et museum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor billedserie: Landbomuseet Lundekrog - en perle af et museum

LørdagsAvisen - 12. juli 2019 kl. 09:45 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste af LørdagsAvisens læsere har på et eller andet tidspunkt - nogle gør det dagligt - kørt på Ejbyvej mellem Lille Skensved og Ejby.

Når man når frem til Ejbyvej 32, mødes man med to smilende halmdukker, "Jens og Marie Halm" der byder velkommen til at tage turen ned ad grusvejen til den smukke, gamle firlængede gård, der i dag danner ramme om Landbomuseet Lundekrogs aktiviteter.

Landbomuseet Lundekrog er en sand perle af et museum, der er et sted for hele familien. Museet er handicapvenligt indrettet og byder både på lift og på handicaptoilet.

Landbomuseet Lundekrog byder gæsterne indenfor til en imponerende stor samling landbrugsredskaber fra perioden ca. 1830 til 1950. Inde i bygningen findes forskelligt husgeråd fra samme periode. I museets gamle længe møder gæsterne en fin udstilling af broderier, både Hedebosyning, fransk dragværk samt enkelte rigtigt gamle bondemøbler og dragter.

På loftet findes en vognudstilling af gamle hestevogne samt en hel del hestetrukne høstredskaber, og en model af Vejle Mejeri fra ca. 1930.

Endvidere huser første salen en del af landsbyens små værksteder, som børstenbinder, karetmager, sadelmager, herre- og damefrisør, købmandsbutik årgang 1940 og en skolestue ca. samme årgang.

Der er ligeledes en stor fin samling af vaskemaskiner og vaskeredskaber fra vaskebræt til de maskiner vi kender i dag. Der er en udstilling fra tiden da elektriciteten kom på landet.

Ud over dette kan man opleve redskaber til ølbrygning, lysestøbning, skovbrug, tørvegravning, dræning, samt Vedskølle gamle Smedje ved Herfølge.

"Selve gården Lundekrog daterer sig tilbage til 1802-06. Den blev flyttet fra Assendrup til det sted den ligger nu. Selve Landbomuseet blev startet af Lars Sørensen i 1993. Lars overtog gården efter sin far. Men Lars var ikke bonde - han var samler og fik derfor idéen til at starte museet", fortæller Niels Ove Pedersen, der er Landbomuseets leder og bestyrelsesformand siden 2002.

I 1998 oplevede Lars Sørensen det ulykkelige, at der opstod brand på museet.

"Alt hvad der kunne brænde gik tabt. Cirka 60 procent af samlingen blev offer for flammerne. Men imponerende hurtigt fik Lars Sørensen stablet museet på benene igen. Branden udbrød i august 1998 - og den 1. juli året efter kunne museet åbne igen", fortæller Niels Ove Pedersen til LørdagsAvisen.

Lars Sørensen oplevede en meget stor opbakning og hjælpsomhed mange steder fra. Et stort antal private personer som mange små museer rundt omkring i hele landet hjalp til med at få fremskaffet dubletter af effekter til at samlingen igen blev så velassorteret at der kunne åbnes op.

Lars Sørensen døde i 2001. Hans svigerinder kørte det videre inden det i 2002 blev overtaget af den nuværende museumsforening, der driver museet.

"Museets effekter daterer sig som nævnt til perioden fra starten af 1800 tallet og frem til 1950 - jeg plejer at sige til året hvor traktoren holdt sit indtog og afløste hesten", smiler Niels Ove Pedersen, der glæder sig over, at museet også har fået udvidet med legetøj som fra dengang vore olde- og bedsteforældre var børn.

Den gamle gård byder også på en stor gårdsplads, hvor der er mulighed for at nyde den medbragte mad og en kop kaffe. Der er også rig mulighed for et ophold i de naturskønne omgivelser, i et af de grønne områder - ved den lille sø er der borde og bænke.

Museet drives som nævnt af en museumsforening med ca. 150 medlemmer. Heraf arbejder p.t. 12 som frivillig og ulønnet arbejdskraft ved museet.

"Vi kunne, som mange andre foreninger, godt bruge lidt flere frivillige hænder, så skulle man have lyst til at se hvad vi laver, eller være en del af et spændende og aktivt team, så er man velkommen til at kontakte os - eller aflægge besøg på museet for en snak", siger Niels Ove Pedersen.

Sommersæsonen er startet

Søndag den 7. juli åbnede Landbomuseet Lundekrog op for den nye 2019-sommersæson med aktiviteter hver søndag, hvor man kan opleve gamle håndværk i praksis. Aktiviteterne fortsætter til og med søndag den 25. august og er åben for hele familien.

Førstkommende søndag, den 14. juli, byder programmet på bl.a. biavl, hornarbejde, og patchwork.

Se hele sommerens program på www.lundekrog.net.

Klik på ovenstående billedserie og tag en tur med rundt i museet.