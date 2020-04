Stor billedserie: Braunsteins nye samlingssted rejser sig på kajen

Se billedserie Det nye samlingssted rejser sig i disse dage ved klapbroen. Foto: Martin Rasmussen

LørdagsAvisen - 03. april 2020 kl. 06:10 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I slutningen af 2019 annoncerede Braunstein på Køge Havn sine planer for byggeriet af et nyt samlingssted på havnen, og i disse dage begynder byggeriet for alvor at tage form, så man kan begynde at fornemme, hvordan det nye hus vil fylde op i landskabet, når det er færdigbygget senere på året.

"Vores ambition er at være værter i et levende hus, hvor alle er velkomne. Vi kommer eksempelvis til at have fællesspisning," fortalte Michael Braunstein i forbindelse med præsentationerne af planerne, og det nye samlingssted kommer altså til at ligge let tilgængeligt lige ved klapbroen tæt på både centrum og på den nye bydel på Søndre Havn.

Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet Adept, og den vil have to etager med to rum på hver etage. Planen er at kunne slå dørene op til sommer.