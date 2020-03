Støt Pinse gennem corona-krisen

Under Corona-krisen har han fået husly hos sin bror og mor, så han ikke sover på gaden under krisen. Det betyder desværre også, at han ikke får solgt nogen eksemplarer af hjemløseavisen Hus Forbi i denne tid. Avisen udgør normalt en god, lille indkomst for Pinse og de andre hjemløse, som tjener 10 kroner pr. avis, men denne indtægt er altså væk i denne tid.