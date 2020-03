Stefanie H. Christensen Skensved IF Bordtennis på vej mod DM-titlen i damesingle 2020. Foto: BTDK.

Stefanie H. Christensen vandt sin fjerde DM-titel

I weekenden blev de danske mesterskaber for seniorer afholdt i Odense.

Stefanie H. Christensen fra Skensved IF Bordtennis forsvarende sin DM-titel i damesingle. Umiddelbart var Stefanie H. Christensen favorit, men der var hård kamp om mesterskabet.

