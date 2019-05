Se billedserie Foto: Martin Rasmussen

Statsministeren var med på Sct. Nicolai Skoles demokratidag

LørdagsAvisen - 27. maj 2019 kl. 13:28 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Sct. Nicolai Skole fejrede eleverne mandag skolens årlige Lille Grundlovsdag, som omfattede en række forskellige aktiviteter planlagt af Elevrådet, der er hovedarrangør for dagen.

Dagens afslutning var et "partiløb" i Køge By, hvor alle elever fra 3. til 8. klasse skulle rundt i byen til en række poster. Løbet blev skudt i gang i Lovparken med deltagelse af samtlige elever, og det var ingen ringere end statsminister Lars Løkke Rasmussen, der havde fornøjelsen af at sætte løbet i gang.

"Hvis jeg havde tid, ville jeg gerne løbe med, men jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne holde jeres tempo. På jeres Lille Grundlovsdag har I forberedt og holdt et valg på bare én dag, og det viser nok, at vi voksne kunne lære noget en gang imellem, for vi bruger fire uger på det," sagde Lars Løkke Rasmussen, der også brugte tid på at rose Sct. Nicolai Skoles fokus på demokrati - ikke mindst gennem faget Demokratid som man blandt andet har vundet DM i Skoleudvikling med.

"Den bedste måde at passe på demokratiet er, når man kan tale godt med hinanden, selv om man ikke er enige," lød budskabet til eleverne fra statsministeren, inden han sendte dem ud på løberuten.

Eleverne har selv planlagt den lille grundlovsdag i forbindelse med faget Demokratid, som blandt andet bruges til elevinddragelse i skolens planlægning, og eleverne nåede i løbet af dagen blandt andet at fremstille valgplakater, at danne politiske partier og afholde et valg, at gennemføre debatarrangementer og at samle skrald i byen. I forbindelse med arrangementet holdt de også debat på skolen med folketingsmedlem Zenia Stampe (R) og byrådsmedlem Jeppe Lindberg (LA).

Formand Villum Nobelius og næstformand Eline Sindt Rasmussen fra elevrådet bød statsministeren velkommen til Lovparken, og de glædede sig over både en vellykket dag og at statsministeren havde mulighed for at besøge arrangementet i Lovparken.