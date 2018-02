Rage Against the Mainstream besøger Køge.

Stand-up på Bygningen

I år har nogle af tidens mest toneangivende komikere slået sig sammen og begivet sig ud i landet med et stand-up-show, der ikke kan beskrives som andet et frontalangreb på det danske samfund. Torben Chris, Martin Nørgaard, Morten Wichmann og Michael Schøt har hver især gjort satiren til deres spidskompetence, så hvis du bare synes, at alt i Danmark er helt perfekt, så skal du nok holde dig væk, når Rage Against The Mainstream rammer Musikforeningen Bygningen. Resten af os kan se frem til en stribe gode grin.