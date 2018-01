Stærk partnerprofil til EDC Erhverv Poul Erik Bech i Køge

Motorvejsnettet, den nye højhastighedsbane og Køge Havn er nogle af de nøgleprojekter som gør Køge til en af Danmarks mest fremadstormende ejendomsmarkeder. Brian Skov Andersen har virkelig mærket de positive tendenser og har siden maj haft kontakt til mange virksomheder, der søger eller skal sælge ejendomme i Køge og omegn. Desuden er den stigende interesse fra de større investorer en medfaktor for, at der lige nu er godt gang i handlerne.

-Vi oplever i øjeblikket en spændende udvikling af byen. Skiftet fra at være en meget traditionel by til at være Sjællands nye kraftcenter er super interessant. Det store boom i nye arbejdspladser og ikke mindst antallet af uddannelser udbud på campus er med til at drive udviklingen i byen - herunder fx med de 3000 nye arbejdspladser på det nye universitetshospital og de arbejdspladser der ligeledes følger med til udvidelsen af transportcentret, Køge Kyst udvidelserne på havnen samt de virksomheder som flytter til byen som følge af byudviklingen, fortæller Brian Skov Andersen.

"Vi byder Brian velkommen som partner i virksomheden, siger Regionsdirektør John Borrisholt, der er glad for partneroptagelsen. Det er en del af vores strategi at optage partnere, da vi tror på de lange relationer - det er både trygt og givtigt for partneren selv, os og naturligvis for kunderne, siger John Borrisholt om partneraftalen. Han nævner samtidigt, at EDC Erhverv Poul Erik Bech har mange investorer i deres netværk, som gerne vil handle i regionen.