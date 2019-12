Michelle Vesterby og Henrik Duer er med på sidelinjen under hele The5WeekChallenge.

Sportmaster i Køge inviterer til digitalt træningsfællesskab

LørdagsAvisen - 23. december 2019 kl. 05:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Januar - måneden hvor du for alvor skal i gang med at leve sundere. Ingen rygning, mere motion og en grøn kostplan. Men vanens magt er stor. Derfor må mange af os i slutningen af måneden sande, at de sunde intentioner ikke rigtig holdt stik.

I år behøver det ikke at gå den vej. I dag lancerer Sportmaster nemlig The5WeekChallenge - et digitalt forløb på fem uger, som starter den 13. januar 2020 og skal hjælpe danskerne med at skabe sunde vaner, der varer længe.

The5WeekChallenge er baseret på en app og foregår lidt som et spil, hvor man skal samle pluspoint og undgå minuspoint ved at deltage i forskellige udfordringer. Det kan være alt fra 30 minutters fysisk aktivitet om dagen til almene lifehacks, som at få sovet nok om natten.

Selvom The5WeekChallenge foregår digitalt, bliver forløbet individuelt. Man lægger nemlig ud med at gennemføre et digitalt sundhedstjek - et slags sundhedseftersyn - hvor bl.a. kropsalder og personlige pointmål fremgår. På den måde kan man få indblik i, hvordan ens nuværende livsstil ser ud, og hvor man med fordel kan sætte ind for at føle mere velvære og glæde, som i sidste ende er målet.

Hos Sportmaster i Køge er man spændte og glade for, at man som sportskæde nu kan tilbyde kunderne noget helt nyt:

"Det betyder meget for os her hos Sportmaster i Køge, at vi udover at sælge sportstøj og udstyr af høj kvalitet også kan være med til at hjælpe folk i gang til en sund og aktiv livsstil. Med The5WeekChallenge bliver det muligt for alle at være med uanset niveau. Vi håber, at en hel masse borgere fra Køge har lyst til at deltage," lyder det fra Mads Hansen, som er butikschef hos Sportmaster i Køge.

Når The5WeekChallenge slutter, gentages sundhedstjekket, og deltagerne kan få et diplom. Der vil under hele forløbet være masser af præmier på højkant til dem, som deler deres sejre og udfordringer med de øvrige deltagere eller vinder de ugentlige udfordringer.

To eksperter er med på sidelinjen under hele The5WeekChallenge. Henrik Duer er træningsfysiolog, og mange kender ham fra TV3-programmet "Ekstremt fed - et år til at redde livet." Michelle Vesterby er en af verdens bedste kvindelige triatleter på Ironman-distancen, og i TV-2-programmet "Jernkvinden", har hun givet danskerne indblik i, hvordan hun på kun tre måneder efter kejsersnit med sin søn lykkede med at blive nummer fem til Copenhagen Ironman.

Gennem appen kommer de med deres faglige og erfaringsmæssige bud på, hvad man kan gøre for at komme godt igennem ugens udfordring. Ifølge Henrik Duer er særligt én ting meget vigtig:

"De fleste har prøvet at ændre livsstil. De fleste har også prøvet at fejle med det. Og når man har fejlet mange gange, så mister man troen på, at det kan lade sig gøre. Omvendt kan man sige, at det er de færreste, der har givet op, når de er foran. Derfor er det rigtig vigtigt at være realistisk med sine målsætninger, så man har den bedste forudsætning for at lykkes med de små delmål og forblive motiveret. Med The5WeekChallenge hjælper Sportmaster dig til at blive konkret, holde styr på dine mål og fejre dine succeser," lyder det fra Henrik Duer.

Ifølge Michelle Vesterby er det også vigtigt ikke at stå helt alene med en livsstilsændring. Derfor mener hun, at man skal benytte sig af det fællesskab, som The5WeekChallenge lægger op til. Hun foreslår bl.a. at man deler sine op og nedture med de andre deltagere på de sociale medier og inddrager sin familie:

"Det er en god idé at dele sine drømme og sit mål med sine nærmeste. Det er vigtigt, at man giver dem medejerskab og gør dem til en del af projektet. For det kan være rigtig svært at komme af sted, hvis man render rundt med dårlig samvittighed. Jeg ville aldrig være kommet hertil, hvis det ikke havde været med min families opbakning," fortæller Michelle Vesterby.

Deltagelse i The5WeekChallenge koster 99,- kr. og kan købes online eller i din lokale Sportmaster. Læs mere på challenge.sportmaster.dk

Fra den 1. januar 2020 kan man downloade appen og gennemføre det digitale sundhedstjek, der angiver kropsalder og et personligt pointmål.