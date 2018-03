Se billedserie Mikkel og Filippa sætter begge stor pris på de muligheder, som Ellemarkskolens sportsklasse åbner i forhold til de sportsgrene, som de bruger en stor del af deres fritid på. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sport og skole går op i en højere enhed på Ellemarkskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sport og skole går op i en højere enhed på Ellemarkskolen

LørdagsAvisen - 16. marts 2018 kl. 08:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være en udfordring at kombinere store ambitioner i sportens verden med en almindelig skolegang i folkeskolens ældste klasser, hvor de faglige krav er stigende og ikke nødvendigvis harmonerer med mange ugentlige træningspas i fritiden. Men der er hjælp at hente på Ellemarkskolen, hvor man for tredje år i træk er i færd med at etablere en særlig sportsklasse, som netop skal hjælpe eleverne med at få sport og skolegang til at gå op i en højere enhed.

Sportsklasserne har været en stor succes, siden den første blev etableret i skoleåret 2016/17, og i øjeblikket har skolen 50 elever fordelt på 7. og 8. klasse. Til sommer oprettes en ny 7. klasse, så efter sommerferien er ordningen fuldt udbygget i udskolingen.

Mikkel Hansen er en af eleverne i sportsklasserne i dag. Han træner fire-fem gange om ugen i Køge Kano- og Kajakklub, og han er både glad for den solide grundtræning, som eleverne i sportsklasserne får, og for at gå i skole med andre børn, der også bruger meget af deres fritid på træning.

"Det er rart, fordi de kan forstå, hvis jeg siger nej til at kunne være sammen efter skole, fordi jeg skal til træning," forklarer han.

Det samme sætter Filippa Hansen pris på. Hun er en talentfuld håndboldspiller i Køge Håndboldklub og rykkede til Ellemarkskolen fra Søndre Skole for at gå i sportsklassen.

"Overgangen var nem for mig. Allerede i den første uge havde jeg fået gode venner i klassen, og her er der aldrig nogen, der går alene, for vi har alle noget til fælles på grund af vores sport," fortæller hun.

Eleverne i sportsklasserne har i vid udstrækning en normal skoledag, men tre dage om ugen starter de dagene med træning som erstatning for de valgfag, som skolens øvrige elever i udskolingen kan vælge mellem. Der er tale om solid grundtræning med eksempelvis løb, styrke- og bevægelsesøvelser, som er relevant for alle sportsgrene.

Træning på højt niveau Træningen foregår på højt niveau - det er Heidi Whitehead blandt andet garant for. Hun er landstræner i Dansk Atletik Forbund og desuden træner i løbeklubben Sparta. Hun kom til Ellemarkskolen i forbindelse med etableringen af sportsklasserne og er blandt andet interesseret i, at det kan gøre en forskel i forhold til fastholdelse i sporten i en alder, hvor mange unge mennesker ellers falder fra - blandt andet fordi det kan være svært at kombinere skole og uddannelse med idræt på højt niveau.

Netop Heidi Whitehead var også en af grundene til, at Mikkel Hansen valgte at skifte til Ellemarkskolen.

"Heidi var for os en garanti for kvaliteten, så hun fjernede den sidste eventuelle tvivl. Hun er med til at sikre, at de også lærer at træne rigtigt og er med til at minimere risikoen for skader både nu og fremover," siger Mikkels far, Michael Hansen, der varmt anbefaler sportsklasserne.

Her får børnene ud over træningen også fleksibilitet i forhold til deres sport, hvilket kan gøre en stor forskel i forhold til at få hverdagen til at hænge godt sammen.

"Vi prøver for eksempel at undgå dag-til-dag-lektier, og så er der fleksibilitet i forhold til eksempelvis træningslejre. Vi har lige haft to svømmere afsted på træningslejr i 14 dage, og de fik fjernundervisning undervejs," fortæller Heidi Whitehead.

Der er ikke nogen faste retningslinjer for, hvor god man skal være til sin sport.

"Det kan være svært at måle talentets omfang i den alder, og vi har ikke kun førsteholdsspillere i klasserne, men eleverne har det til fælles, at de alle er unge mennesker, der brænder for deres sport," fortæller Gert Andersen, der underviser på Ellemarkskolen.

Der er ansøgningsfrist 3. april for elever til sportsklassen efter sommerferien. Læs mere om muligheden på ellemarkskolen.dk.