Sporskifte: Fra konditor til kontor

Marlene Persson har et langt arbejdsliv som konditor bag sig, men hun besluttede en dag, at hun gerne ville arbejde inden for kontorfaget. Hun startede derfor først på den 1-årige HG - i dag EUD Business - som er den merkantile grunduddannelse. Her kan man efter målrettet uddannelse vælge at tage uddannelsens 2-årige hovedforløb i praktik i en virksomhed, og Marlene Persson valgte at sige ja tak til en 2-årig elevplads i administrationen hos Lemvigh-Müller i Køge.