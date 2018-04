Vandkunsten vender tilbage til stationsområdet i Køge inden længe.

Spørgehjørnet: Vandkunsten vender tilbage ved stationen

LørdagsAvisen - 15. april 2018 kl. 07:37 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Kommer vores flotte springvand fra Stationspladsen op igen? Og hvor?" Sådan spørger Ulla Rasmussen i denne uges spørgehjørne, og det er da egentlig et godt spørgsmål, for med igangsættelsen af byggeriet i Stationsområdet for et par år siden blev billedhugger Pontus Kjerrmans springvand 'Vandkunsten' flyttet fra sin centrale plads på Stationspladsen.

Siden er fulgt en gevaldig forvandling af området, hvor den gamle stationsbygning nu kun eksisterer på billeder, og nye forretninger og en stationsbro er skudt op i området. Men trods forvandlingen af området er springvandet ikke glemt - tværtimod går der formentlig ikke længe, inden man kan nyde 'Vandkunsten' med sine smukke, særprægede væsener i gadebilledet igen.

"Det bliver sat op igen, når den endelige belægning er lagt i området," fortæller Ina Jaller, der er landskabsarkitekt i Køge Kommunes anlægsafdeling.

Efter forandringerne i området giver det ikke mening at opsætte springvandet på præcis samme sted som tidligere, men det bliver tæt på den oprindelige placering. Der er endnu ikke fastlagt en dato for, hvornår 'Vandkunsten' sættes op igen, og indtil det sker står det på et depot, hvor det bliver renset og istandsat.

Pontus Kjerrmans springvand stod på Stationspladsen fra 1993, indtil det altså måtte flyttes for at give plads til byggeriet i området. Han lavde i samme ombæring to drikkevandsfontæner til gågaden i Køge.

Har du også et spørgsmål til LørdagsAvisens spørgehjørne? Så skriv til mail: kmc.redaktion@sn.dk.