TDC-boksene i Køge udskiftes i denne tid for at bane vej for lynhurtigt internet. Foto: Martin Rasmussen

Spørgehjørnet: Lynhurtigt internet på vej

Sådan lyder Jan Thomsens spørgsmål til denne uges Spørgehjørne i LørdagsAvisen, og han er sikkert ikke den eneste, der har undret sig over det omfattende og meget iøjnefaldende arbejde, så vi gik på jagt efter et svar hos TDC. Og det viser sig, at det handler om internet - af den lynhurtige slags.

"I øvrigt har vi haft et meget fint samarbejde med borgerne i Køge hen over vinteren, hvor de har hjulpet os med at holde poserne over udstyret. Hvis vind og vejr skulle have løsnet eller skadet poserne, har borgerne meldt ind, og vores teknikere er kommet ud og har monteret nye," tilføjer han.