Gangbroen over Køge Station får sin belægning i maj og åbner inden sommerferien.

Send til din ven. X Artiklen: Spørgehjørnet: Gangbroen over stationen åbner til sommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spørgehjørnet: Gangbroen over stationen åbner til sommer

LørdagsAvisen - 12. marts 2018 kl. 08:38 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Hvornår åbner gangbroen over Køge Station?" Sådan lyder kort og godt det første spørgsmål til LørdagsAvisens nye Spørgehjørne om gangbroen, som efterhånden ser ud til at være tæt på færdig, og vi tog fat i projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen i jagten på et svar.

Hun forklarer, at vi kan se frem til en indvielse inden sommerferien. Gangbroen over Køge Station er næsten færdig, men der går altså alligevel endnu nogle måneder, inden man kan bruge den til at krydse jernbanen. Det er meldingen fra Køge Kyst, som lige nu går og venter på, at vejret bliver så godt, at man kan komme i gang med at lægge belægning på gangbroen.

"Den skal have en særlig kunststofbelægning, og det kræver både, at der er plusgrader, og at vi får mindst 10 dage i træk uden regn," forklarer Tove Skrumsager Frederiksen, som forventer at man kan lægge belægning på broen i maj, og at man altså kan indvie den inden sommerferien.

Har du et spørgsmål til LørdagsAvisens Spørgehjørne, så send det til kmc.redaktion@sn.dk.