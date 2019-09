Spar Nord: Stolt sponsor af store øjeblikke

"Jeg glæder mig meget over at det er lykkedes at lave en 3- årig aftale om et navnesponsorat med Køge-hallerne omkring Spar Nord Arena".

"Vores forretningsmodel i Spar Nord lægger som bekendt op til, at støtte lokalområdets ildsjæle. Og i Køge-hallerne oplever vi, at der er plads til både elite og bredde, ligesom de mange frivillige trænere og ledere, omkring de mange sportsgrene som samles under ét tag, får langt bedre rammer. Og det er ingen hemmelighed at vi i Spar Nord har et stort hjerte for frivillighed. Det er virkelig sympatisk at travle folk giver tilbage til den sport de er dannet af - og til den klub/forening som de måske selv er kommet i igennem mange år. Det giver en enorm sammenhængskraft i et foreningsmiljø - og vi er stolte når det lykkedes at gøre en forskel for idræts- og kulturlivet i Køge Bugt", siger Jesper Køster.