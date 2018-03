Sort Sol på vej til Køge

"Ingen tvivl om, at de seks var parate til at bevise, at Sort Sols æra så langt fra er slut, og alene det determinerede udtryk, der blev sendt fra scenen, når ellers faste travere som "Siggimund Blue", "Daughter of Sad" og "Let Your Fingers Do The Walking" ramte publikum, viste, at der skal noget til, hvis nye rockkometer skal holde trit med de gamle," skriver Berlingske blandt andet.