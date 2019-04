Se billedserie Formand for Solgårdsparkens Støtteforening, Carl Olli Pedersen (siddende) og Villy Madsen fra bandet Hitfingers byder i år indenfor til to koncerter i Solgårdsparken i Strøby Egede. Arkivfoto: pm.

Solgårdsparken søger yngre frivillige til at give et nap

LørdagsAvisen - 16. april 2019

Sommersæsonen nærmer sig - og dermed er Solgårdsparkens Støtteforening også på gaden med det nye program for de kommende måneders arrangementer i den hyggelige grønne oase i Strøby Egede ved Køge.

Der er sket nogle ændringer i programmet for 2019 i forhold til de tidligere sæsoner.

"Vi har reduceret til at afholde to musikarrangementer frem for de normalt fire. Det er som en øjenåbner for, at vi mangler yngre frivillige. Gennemsnitsalderen på gruppen bag arrangementerne er nu 75 år, og hvis vi ikke får en fornyelse snart, så dør det hele", lyder de dystre udmeldinger fra Støtteforeningens formand, Carl Olli Pedersen.

"Det er en forsøgsordning at vi er begyndt at reducere i antallet af musikaftener. Vi er ganske enkelt nødt til at skal have tilført flere frivillige, som vil komme og hjælpe i barene om aftenen og være med til at rydde op efter arrangementerne", siger Carl Olli Pedersen.

I den anledning indbyder Støtteforeningen alle interesserede til en hyggeaften ved de Røde Pavilloner tirsdag den 18. juni kl. 19.00, hvor foreningen vil fortælle om det frivillige arbejde og om opgaverne omkring en musikaften.

"Vi håber på et pænt fremmøde af personer, der vil være med til at føre en dejlig, mangeårig, tradition videre i lokalområdet", siger Carl Olli Pedersen.

En anden grund til at der er skåret ned til to musikaftener er den, at de tre første musikarrangementer sidste år - til trods for helt forrygende sommervejr - kun udmøntede sig i et mindre overskud tilsammen.

Skt. Hans aften søndag den 23. juni reduceres til en bålafbrænding kl. 21.30.

"Grillene vil være tændte, og man kan komme og hygge sig med medbragt mad inden bålafbrædningen. Der vil blive solgt koldt øl og vin fra bonderne", oplyser Carl Olli Pedersen.

Kim Larsen mindes

Et af de to musikarrangementer der er på plakaten til 2019 er med Jan Carlsen - også kendt som Lune Carlsen - der onsdag den 3. juli kl. 19.00 møder frem med sit orkester og sætter fut under en lang række af Gasolin og Kim Larsens mange fantastiske og uforglemmelige sange. En god blanding af koncert og publikumsønsker i en hyggelig atmosfære til minde om den folkekære troubadours død sidste år.

Anden koncert folder sig ud onsdag den 7. august kl. 19.00 - og for 20. gang er det The Rocking Ghosts der gæster musikscenen og sætter gang i det grønne dansegulv i Solgårdsparken.