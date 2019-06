Solgårdsparken: Flere viste interesse for at give en hånd med

Tirsdag aften havde foreningen inviteret til en informationsaften i Solgårdsparken for at samle interesserede borgere der kunne have interesse i at høre nærmere om arbejdet og evt. give tilsagn om at stille sig til rådighed.

"Derfor har vi for at varsle alvoren i dette skåret denne sommers musikarrangementer ned fra fire til to. Så vi er meget glade for at I er mødt frem og viser interesse for at give en hånd med i vores arbejde for de mange gæster der altid møder frem til musikarrangementerne - somme tider er vi oppe på over 2.000 mennesker. Det er både hyggeligt, spændende og giver nogle gode oplevelser - men der er også et stykke arbejde der skal gøres både før, under og efter koncerterne, der normalt slutter kl. 22.00. Vi er altid 30-35 hjælpere i aktion ved et musikarrangement, hvor forberedelserne starter ved 14.00 tiden", fortalte Carl Olli Pedersen, der krydrede sin tale med en række sjove anekdoter fra Støtteforeningens mange arrangementer gennem årene.