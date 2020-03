Sidste år var vejrguderne ikke rigtigt med ?Sol over Stevns? - i år håber arrangørerne at solen er med og sender sine varme stråler ned over festpladsen. Arkivfoto. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sol over Stevns er Verdensarvpartner nr. 99

LørdagsAvisen - 09. marts 2020 kl. 16:15 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Sol over Stevns er blevet verdensarvpartner. Det betyder helt konkret, at Partnerprogrammet for Stevns Klint Verdensarv får sit eget område på Sol over Stevns pladsen når arrangementet afvikles lørdag den 13. juni i Strøby

"At blive verdensarvpartner stemmer godt overens med vores grundværdier i Sol over Stevns. Fælles for os er bl.a., at vi arbejder på at udbrede kendskabet til Stevns og dermed det, vi er så stolte af", fortæller Pernille Worm, som er tovholder i Sol over Stevns på bl.a. turismeområdet.

At være med i partnerprogrammet betyder, at man er ambassadør for UNESCO verdensarven Stevns Klint.

Før foreningen blev optaget fuldgyldigt som partner, var 6 Sol over Stevns frivillige på 4-timers introkursus.

Her blev de sammen med andre nye partnere klædt på til at passe på Stevns Klint og udbrede kendskabet til den unikke tid i jordens historie, hvor en asteroide tilintetgjorde alt liv på jorden.

"Sol over Stevns er også helt på linje med Verdensarven Stevns Klint, når det kommer til anerkendelsen af værdien af fællesskab og samarbejde. Derfor tilbyder vi også helt konkret de 100 partnere en fælles eksponering på Sol over Stevns", forklarer Pernille Worm.

Udover at blive omtalt i Sol over Stevns' PR- og markedsføringsaktiviteter, får verdensarvpartnerne deres eget område. Derudover vil der på hjemmesiden www.soloverstevns.dk være fokus på, hvad man som turist kan lave på Stevns før og efter arrangementet.

Tredje udgave af Sol over Stevns

Foreningen Sol over Stevns har holdt det årlige tilbagevendende musik- og kulturarrangement Sol over Stevns siden 2018. Planlægningen af det tredje Sol over Stevns arrangement er i fuld gang. Hensigten bag arrangementet er bl.a. at samle stevnsboerne på tværs af bygrænser og aldre.

Arrangementet har til formål at sætte spot på noget af alt det, Stevns kan byde på, og dermed give de deltagende aktører en mulighed for eksponering. Jo flere aktører og større udbud på dagen, jo flere gæster tiltrækker arrangementet - til gavn for alle.

Det store og underliggende formål er dog at dyrke fællesskabet og sammenholdet på Stevns.

I tovholdergruppen er 17 frivillige, som i løbet af året planlægger Sol over Stevns.

De opnår undervejs noget så flot som social inklusion, følelse af samhørighed, identitetsskabelse, demokratiskabelse, læring, kulturel og politisk refleksion og lokal udvikling.

Samler Stevns

"På vores vej rundt på Stevns oplever vi, at mange af borgerne primært engagerer sig i det, der foregår i deres egen by og ikke så meget i resten af kommunen. Det er der bestemt ikke noget galt i. Men vi er trods alt "kun" 22.000, og det tager ikke meget mere end 20 minutter at køre fra nord til syd i kommunen. Når vi hver især får kendskab til mulighederne i kommunen og deltager i aktiviteter, hvor vi kan møde andre, opstår der fællesskaber og endnu flere muligheder. Derfor søger vi også at involvere så mange som muligt fra Stevns i arrangementet og prøver også selv at leve op til det ved at benytte os af stevnske leverandører af varer/services/ydelser i det omfang, det findes på Stevns", siger Pernille Worm.