Snart kan dørene åbnes til den nye Spar Nord Arena

LørdagsAvisen - 12. december 2019 kl. 16:15 Af Per Møller

Tiden nærmer sig med hastige skridt til den store dag, hvor nøglerne til den nye Hal 3 - Spar Nord Arena - kan overdrages til Køge Hallernes bestyrelse.

"Vi nu så langt i byggefasen af den nye hal, at vi arbejder ud fra at det bliver i det tidlige forår at vi får overrakt nøglerne til den nye hal. Det bliver en stor dag som vi alle glæder os enormt til", siger Kai Jensen, bestyrelsesformand i Køge Hallerne.

Som det mange gange sker ved så store byggerier som den nye Hal 3 har der været lidt "forhindringer" undervejs - bl.a. har det våde vejr givet lidt udfordringer. Derudover fik vi bl.a. en stor vandskade i hal 2 - den "nye" af de to eksisterende Køge Haller. Den skade er nu udbedret og der er fuld aktivitet i hallen der har fået anlagt et meget bedre underlag end det tidligere", fortæller Kai Jensen.

Arbejdet fortsætter på fuldt tryk og i halbestyrelsen er man i gang med forberedelserne til de nye udfordringer.

"Pr. 1. september fik vi ny halinspektør, Kim Petersen, der er en god gammel kending idet han er vendt tilbage til det job han forlod for mere end en halv snes år siden. Kim Petersen og hans halassistenter følger dagligt op på byggeriet. Vi er i øjeblikket i gang med at søge ekstra personale til når Hal 3 står klar. Det drejer sig om en halassistent samt to halvtids rengøringsmedarbejdere M/K. Der kan læses mere om disse to job på Jobindex", fortæller Kai Jensen.

Tilbage til byggeriet, der har stået på i et års tid. Bygningen af den nye hal giver Køge mulighed for at afvikle og tiltrække væsentligt flere og større turneringer indenfor håndbold, volleyball, basketball og mange andre indendørs sportsgrene på et højt niveau.

Hallen, der får direkte adgang til/fra de eksisterende to Køge Haller, får set fra brugerside meget mere gulvplads da der kan trænes/spilles på tværs. Der bliver dejlige omklædningsforhold med plads til alle uanset religion, køn og størrelse. Masser af depotrum til brugernes mange rekvisitter,

Udover en opvisningshal med siddepladser til 1.150 tilskuere kommer hallen også til at indeholde plads til 625 mennesker i de øvrige lokaler. Dertil skal tilregnes at der kan være op til 1.250 mennesker i de to eksisterende haller - hvilket giver mulighed for at der samtidigt kan være omkring 3.000 mennesker i de tre haller. Det giver et helt andet perspektiv for hallens brugere og gæster end i dag.

Nye omklædningsfaciliteter, personalerum og kontorlokale. Handicapelevator, toiletter, er der også tænkt på - ligesom hallen på alle tænkelige måder er en "grøn" hal - en miljørigtig hal.

Boks drejet i et kvadrat

Hal 3 - Spar Nord Arena - indskriver sig som en boks drejet i et kvadrat. Ved at dreje boksen i forhold til de eksisterende haller opstår der et åbent og meget rummeligt foyerområde.

Omkring boksen opstår der arealer som giver det nødvendige volumen i spidsbelastninger til sportskampe eller andre store arrangementer.

Fire indskudte balkoner omkring boksen hæver niveauer for at imødekomme forskellige opholdszoner. Balkon 1 etableres i forbindelse med restauranten. Balkon 2 etableres i forbindelse med ekstra indgang til hallen i tribuneniveau og kan samtidig anvendes til ekstra bar i forbindelse med større arrangementer. Balkon 3 ligger modsat hovedindgangen og kan anvendes som ekstra spillerlounge i forbindelse med møde- og taktikrum samt presserum. Balkon 4 er det opholds- og gangareal der etableres bag den faste tribune. I modsatte side af hallen etableres en mobil tribune.

Midt på Balkon 4 er der forberedt mulighed for TV-transmission.

De mange lokaler er også velegnede til såvel private som firmarelaterede arrangementer.

"Vi får et halkompleks som kommer til at tilgodese alle brugere - og så glæder vi os til at også Tårn 2 og 3 ude på stadion bliver bygget færdigt - vi får en masse gode naboer som vi over hele idrætsparken vil blive begunstiget af. Ude på forpladsen mod vest er Køge Kommune i gang med at planere til gode adgangs- og parkeringsforhold", fortæller Kai Jensen, der takker Dansk Halbyggeri og Køge Kommune for et rigtigt godt samarbejde hele vejen igennem.

Restauratører på plads

Til at varetage de kommende restauratør opgaver i halkomplekset har Køge Hallerne indgået aftale med Asannatou Johansen og Niels Knudsen - der i dag driver restauranten i de eksisterende Køge Haller.

Konkurrence

Der er udskrevet en konkurrence om hvad de tre haller tilsammen skal hedde. Konkurrencebetingelserne kan ses andetsteds i LørdagsAvisen.

Første store event

En af de første store events i den nye Spar Nord Arena bliver Køge Kommunes årlige medaljevinder arrangement. Arrangementet er berammet til fredag den 27. marts.

"Vi glæder os meget til at byde Køge Kommunes mange dygtige idrætsudøvere og deres trænere, ledere og ledsagere velkommen til dette traditionsrige event", fastslår Kai Jensen.