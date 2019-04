Der bliver gået til stålet, når deltagerne på et af Diabetesforeningens og Dansk Golf Unions ?Golf og Diabetes?-hold tager livtag med deres diabetes-sygdom med motion og socialt samvær som stærkeste allierede. Foto: Jeanne Kornum.

Slag og sving for et bedre liv med diabetes

LørdagsAvisen - 28. april 2019

Et nyt tiltag i Skovbo Golfklub giver nu lokale diabetikere og deres pårørende en oplagt mulighed for at komme i gang med at svinge golfkøllen.

Klubben bliver nemlig en del af succesprojektet 'Golf og Diabetes', som har gjort en forskel for mange andre med sygdommen.

For golf gavner, hvilket også fremgår en undersøgelse fra Damvad Analytics, hvor golfsporten - ud over den fysiske sundhed - også boner positivt ud på det sociale og mentale parameter.

En masse frisk luft, nye bekendtskaber og et sundere liv.

Det er hvad Skovbo Golfklub og den lokale diabetesforening i Køge håber bliver resultatet for mange, når de lørdag den 11. maj afholder en introduktionsdag for lokale diabetikere og deres pårørende. Her kan man prøve om golf kan være den rigtige motionsform for en - helt gratis og uforpligtende.

Et samarbejde mellem Dansk Golf Union og Diabetesforeningen under titlen 'Golf og Diabetes' giver nemlig borgere med sukkersyge mulighed for at komme godt i gang med golfsporten.

Efter at have hørt om de gode erfaringer andre steder i landet, har Skovbo Golfklub og den lokale diabetesforening i Køge valgt at tage konceptet til sig.

"Det er jo helt oplagt, at vi som lokal golfklub går sammen med Diabetesforeningens lokalforening og hjælper hinanden på den her måde: Diabetesforeningens medlemmer har brug for at få rørt sig på en - for dem - meningsfuld måde, og vi vil gerne dele vores passion for golfsporten med dem og blive flere medlemmer i klubben. Så når diabetikerne kommer ud i vores klub og får kendskab til fordelene ved at spille golf og mærker den gavnlige effekt på egen krop, så vinder vi alle", siger Ruth Langlouis, som er formand for Skovbo Golfklub.

Skovbo Golfklub og Diabetesforeningen i Køge holder introduktionsdag lørdag den 11. maj kl. 13.00 i Skovbo Golfklub.

