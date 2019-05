Se billedserie Forårskoret bestående af nogle af de yngste elever på Borup Skole skal optræde for dronningen i næste uge.

Skoleleder: Dronningens besøg er for hele Borup

LørdagsAvisen - 27. maj 2019 kl. 06:11 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borup Skole vil samle hele lokalområdet, når Dronning Margrethe besøger skolen 29. maj i forbindelse med sit sommertogtstop i Køge.

"Jeg forventer, at det bliver et tilløsstykke i byen," siger skoleleder Jakob Dalgas Rasmussen, der også selv har gjort alt hvad han kan for at gøre det til netop et tilløbsstykke.

"Vi har inviteret institutioner og plejehjem - og borgere fra byen. Vi skal ikke have dronningen for os selv. Vi vil også meget gerne have, at hun får et indblik i vores lokalsamfund, så vi håber, at vi bliver mange," smiler han.

"Borgere, børn, voksne og ældre er velkomne til at komme som publikum ved dette besøg. Det vil glæde Dronningen med så mange besøgende som muligt. Kom i god tid så alle kan få plads. Vi har lavet indhegninger mv. således, at der kan være plads til skolens elever, pressen og andre publikummer," lyder hans opfordring på skolens hjemmesider, hvor større grupper desuden opfordres til at give besked på forhånd på mail: borupskole@koege.dk, så man kan lave en plan for placeringen.

Dronningen ankommer til Borup Skole klokken 10.30. Hun vil være på stedet i omkring 40 minutter, og hovedparten af programmet foregår udendørs, så der bliver gode muligheder for at følge med.

"Vi er både glade og stolte af besøget, og vi har gjort os meget umage med at lave et spændende program," fortæller Jakob Dalgas Rasmussen.

Først vil Borup Skoles forårskor med 45 børn fra 1.-4. klasse synge for dronningen på scenen i skolegården.

"De glæder sig - og er lidt nervøse," smiler skolelederen, der også er korleder for forårskoret.

"Derefter går vi inden for på skolen for at se vores forårsudstilling, der er lavet i samarbejde med Skovbo Billedskole. Her vil dronningen også se eleverne arbejde med billedkunst i praksis - vi ved jo godt, at hun er interesseret i det emne," siger Jakob Dalgas Rasmussen.

Endelig tages der også afsked i skolegården, hvor hele skolen skal synge som afslutning på besøget.

