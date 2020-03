Skal malerfirma fra Køge score hattrick?

"Vi er stolte over at være nomineret for 4. gang og have muligheden for at vinde for 3. gang. Det viser, at vores kunder er tilfredse med os, kvaliteten i vores arbejde og vores rådgivning. Vi gør meget for at yde vores kunder en god service og aflevere opgaven til kundens fulde tilfredshed. Alt, hvad vi gør, er altid i den kvalitet, med den timing og til den pris, vi har aftalt", siger Mette Rostén fra Det' Maleren.