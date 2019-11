Foto: Kenn Thomsen

Skævvridning i parkering - handelslivet efterlyser reaktion

LørdagsAvisen - 11. november 2019 kl. 12:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag i uge 45 blev det annonceret at parkeringshuset i Rådhusstrædet tilbyder 4 timers gratis parkering resten af 2019. Køge Handel mener at Kommunen bør følge trop og tilbyde tilsvarende parkeringsforhold i resten af byen.

Køge Handel har ad flere omgange kaldt politikerne til bords omkring den indførte betalingsparkering i 2018, og har senest siddet med ved bordet omkring borgernes evaluering heraf, som ikke just tegnede et positivt billede af kundestrømmen. Nu har parkeringshuset i Strædet indført 4 timers gratis parkering resten af året, og dette er i den grad en skævvridning for den resterende detailhandel i byen, mener Køge Handel.

"Inden for en radius af 1 km har vi over 5 forskellige parkeringszoner. Det er simpelthen uholdbart overfor kunderne i byen og alle forretningerne. Byen indbyder ikke til at man stiller bilen og går rundt og oser, for ingen kan snart gennemskue alle de parkeringsregler der er i byen," siger Dennis Nielsen fra Din Tøjmand og bestyrelsesmedlem i Køge Handel.

Foreningen mener, at kommunen bør skride ind og lave ensartede parkeringsregler resten af året. Kommunen har tidligere været fastlåst af aftalen omkring parkeringshuset i Strædet, da aftalebetingelserne lød på, at der med opførelsen af parkeringshuset også skulle indføres betalingsparkering i resten af midtbyen. Men med ændringen af gratis parkering i parkeringshuset, mener Køge Handel, at kommunen har lige så frie tøjler til at tilbyde det samme i resten af byen.

"Vi kan ikke differentiere på vores forretningers parkeringsvilkår. Det er en ødelæggende faktor for de af vores medlemsforretninger som ligger i betalingsområderne, når der er 4 timers gratis parkering i den ene del af byen. Det skal være ens alle steder. Gør det nu gennemsigtigt og attraktivt for vores kunder at komme til byen og parkere," siger Martin Lyngesbo, ejer af Kop & Kande og bestyrelsesmedlem i Køge Handel.

"Køge Handel har et klart mål, og det er ganske enkelt at betalingsparkeringen helt fjernes. Forhåbentlig lykkedes det for os en dag, men indtil da, arbejder vi på at få forenklet parkeringsreglerne i byen. Vi forventer derfor, at man lytter til handelslivet og får ensrettet de nuværende parkeringsregler og dermed som minimum tilbyder tilsvarende forhold som der nu er i parkeringshuset i Strædet. Vi skal ikke forvirre kunderne, vi skal hjælpe dem," siger Søren Storgaard, formand for Køge Handel.